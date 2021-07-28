Гид покупателя: выбор монитора, начните с составления требований
Мониторы являются составляющей частью полноценного компьютера, выполняя роль посредника между человеком и процессором. В зависимости от потребностей пользователя, необходимо выбирать монитор по характеристикам. Для работы с графическими программами подойдет один тип, для просмотра новостей – будет чуть проще. Купить мониторы в Киеве можно в любом магазине электротехники или заказать через интернет.
При выборе рабочего экрана нужно учитывать размер диагонали, качество экрана, количество пикселей на один дюйм, дизайнерский подход. Если вы до сих пор не определились с требованиями к технике, обратитесь к специалистам. Работа менеджера по продажам поможет в этом вопросе, и обученный продавец предоставит полную консультацию, дав нужный совет. Возможно, в этой статье вы найдете для себя ответы на вопросы.
Рассмотрим некоторое важные параметры, присущие большинству мониторов.
- Матрица бывает нескольких типов. Наиболее распространенные IPS и TN Первый вид – дорогая и качественная технология, позволяет без искажения видеть изображение под любым углом. Скорость отклика немного больше, чем у Twisted Nematic, так как нужно время, чтобы все пиксели расположились в правильном положении. Второй вид более устаревший, но ценовая политика довольно низкая. Угол обзора меньше, а отклик составляет 2мс.
- В LED подсветке каждый пиксель подсвечивается светодиодом. Почти все жидкокристаллические экраны имеют такой вид подсветки. Различают технологию Direct, где светодиоды находятся позади экрана, равномерно его освещая, но приходится пожертвовать экономией электроэнергии и толщиной монитора. В Edge светодиоды расположены по периметру с рассеивающим светом, что позволяет производить тончайшие экраны. Технология OLED знаменита своими гибкими экранами, так ка органические светодиоды проводят сквозь пиксели их собственный свет.
- Разъемы для мониторов в современном мире имеют технологию DVI и HDMI. Первый разъем дает качественную картинку, которую невозможно передать при аналоговом подключении. Его применение практически везде. Тип DVI-D используется только для цифровых подключений. DVI-I – расширенный вариант. Кабель HDMI подходит для телевидения и проекторов, обладает многоканальным звуком. Также оснащены защитой от помех, не вызывает задержки сигнала.
- Монитор с ТВ тюнером совмещает функционал ПК и телевизора. В целом, это телевизор с VGA или HDMI выходом. Если экран большой, то можно не пользоваться ТВ.