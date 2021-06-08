Гид покупателя: выбор посудомоечной машины в соответствии с потребностями

Вкусив удобство автоматических стиральных машин, украинцы стали чаще покупать и посудомоечные машины. Кто-то для освобождения времени, кто-то для экономии горячей воды, кто-то для того и другого. Популярны сегодня посудомоечные машины меньшего размера (45 см) и встраиваемые посудомоечные машины.

Эксперты дают несколько советов о том, кому следует покупать новую посудомоечную машину.

Начните с размера домохозяйства

Когда вы покупаете новую посудомоечную машину, вам, в основном, нужно подумать о том, насколько велика ваша семья, и о том, что и сколько вам нужно мыть. Бренд имеет не столь важное значение, посудомойка Whirlpool прекрасно справляется с работой так же как и посудомойка Samsung или Ищыр. Встроенная посудомоечная машина может быть хорошим выбором для небольших семей, узкая посудомоечная машина подойдет для маленьких кухонь, а стандартная посудомоечная машина полной ширины подходит для большого семейного дома.

Минимальная посудомойка вмещает около шести комплектов посуды. Узкая посудомоечная машина, как следует из названия, более узкая, чем стандартная, и имеет ширину примерно 45 см. Эти посудомоечные машины вмещают от девяти до десяти комплектов посуды. Посудомоечная машина стандартной ширины (от 60 см), как правило, имеет вместимость от двенадцати до пятнадцати комплектов

Комплект посуды в спецификациях посудомоек подразумевает набор из семи предметов для одного человека, обычно это четыре разных тарелки, чашка, блюдце пару вилок и пару ложек.

Различные функции и программы стирки

Сегодняшние посудомоечные машины часто выполняют множество различных функций. Перед тем, как выбрать машину, стоит подумать, какие функции нужны? Вам нужна усовершенствованная машина или машина с меньшим количеством функций? Цена посудомоечной машины может варьироваться в зависимости от того, сколько в ней программ.

У всех посудомоечных машин есть базовая основная программа. Также обычно существует интенсивная программа для очень грязной посуды. Речь может идти, например, о кастрюлях и сковородах. Многие посудомоечные машины также имеют деликатную программу для бокалов и посуды которая боится высоких температур. Так же есть разные эко и био программы, которые безопасней для окружающей среды, так как температура ниже, и используется меньше воды, что означает меньше энергии.

Функция сушки

Эта функция становится все более распространенным явлением для посудомоечных машин. В результате после мойки посуда высыхает и сразу готова к размещению в шкафу. Техника сушки посуды немного отличается в разных моделях.

Сегодня есть посудомоечные машины, которые автоматически определяют степень загрязнения посуды и подсказывают, какая программа лучше всего подходит. Это удобно для тех, кто хочет снизить потребление воды и энергии.

Встроенные варианты

Если вы хотите, чтобы ваша посудомоечная машина соответствовала остальным кухонным гарнитурам, вы можете выбрать интегрированный вариант. Тогда пульт управления посудомойкой прячется в двери. Полуинтегрированные варианты имеют видимую панель управления, хотя иногда скрывают и ее.

Уровень шума

Если для вас важно, чтобы звук в посудомоечной машине был не таким сильным, хорошо бы посмотреть на уровень децибел в спецификации к посудомоечной машине. Разговор между двумя людьми обычно составляет около 60 дБ. Уровень шума от фена составляет около 80 дБ.

Если спальня находится рядом с кухней или у вас есть открытые пространства в вашем доме, уровень звука который может издавать посудомойка, может иметь дополнительное значение. Уровень звука варьируется в зависимости от модели, но обычно составляет около 39-46 дБ. Важно, чтобы посудомоечная машина поддерживала такой низкий уровень шума, чтобы не беспокоить ни вас ни соседей, когда, например, вы разговариваете по телефону или находитесь за обеденным столом.

То, как установлена ​​посудомоечная машина, также может повлиять на ее шумность. Для примера, сохранить уровень шума ниже можно если вы установите ее под столешницу а не под раковиной. Раковина может усилить вибрацию посудомоечной машины.

Установка посудомоечной машины

Перед доставкой важно, чтобы вы, как покупатель, проверили, входит ли посудомоечная машина через двери, и в лифты.

Важно также учесть что:

Посудомоечную машину подключают к холодной воде и существующей канализации, как и стиральную.

Помните, что смеситель необходимо приспособить для посудомоечной машины со встроенным запорным вентилем.

Важно, чтобы на водозаборнике был исправный запорный кран, чтобы была возможность перекрыть воду во время установки или аварии.

Убедитесь, что машина находится на расстоянии не более 1,2 метра от существующих розеток, так как поставляемые шнуры имеют такую ​​длину.

Учтите, что должна быть исправное заземление.

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