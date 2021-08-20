Гид покупателям: несколько советов о том, что нужно учитывать при покупке куртки
Лето подходит к концу и многие стают перед выбором, какую куртку надеть на оставшуюся часть осени и на переход к зиме. Следует ли инвестировать во что-то новое или оставить прошлогоднюю модель еще на год?
Выбор куртки на осень и переход на зиму — дело личного вкуса. Ассортимент моделей часто велик, а параметров, которые необходимо учитывать, много. Когда куртку надеть, при какой температуре нужна куртка и какой стиль нравится, — это все, что нужно учитывать. Достаточно ли хорошо подобранной куртки или нужно инвестировать в несколько разных моделей, чтобы удовлетворить все потребности? Специалисты украинской компании «Freever», рассказывают о некоторых популярных моделях https://freever.ua/man/kurtki/ и какие потребности они покрывают. Кроме того, дают несколько конкретных советов о том, что нужно учитывать при покупке куртки.
Легкая куртка
Легкая куртка — это немного более тонкий пуховик или с современной высокотехнологичной подкладкой, которая бывает самых разных дизайнов. Модель может быть как с капюшоном, так и без него и иметь разные виды стежки, но самая распространенная — это то, что у нее сшитые по горизонтали каналы. К этому типу относятся бомберы, куртки-пиджаки и ветровки, Такая одежда отлично подходит в качестве умеренно теплой альтернативы в переходные периоды, когда на улице не слишком холодно, или как дополнительный согревающий слой, например, под шерстяным пальто или спортивной одеждой. Обычно предпочтительнее модель без капюшона, так как его легче использовать в качестве дополнительного согревающего слоя под другой одеждой.
Парка
Парка — идеальная зимняя одежда для тех, кто постоянно дрожит от холода. Одежда, которая пригодится, когда температура опускается ниже нуля и дует пронизывающий холодный ветер. Капюшон на подкладке и немного более длинные полы и ворот согревают шею и ноги. Если вы планируете проводить много времени на свежем воздухе зимой, это безопасный выбор. Однако следует учесть, что этот тип одежды может легко стать слишком жарким, если вы проводите много времени в автобусе или метро.
Пуховик
Как и парка, пуховик — отличный выбор для тех, кто ищет немного дополнительного тепла. Эта согревающая одежда, очень хорошо работает в более холодную часть зимы и дает немного больше свободы движений, чем в более длинной парке. Это один из самых популярных у украинцев предмет верхней одежды.
Перед принятием решения
Прежде чем решить, какую куртку выбрать, стоит подумать о своих потребностях. Ниже приведены вопросы, которые можно задать себе перед принятием решения.
- В каком контексте носить куртку?
Будете ли вы носить её в основном, когда добираетесь до работы, или вам следует носить её, когда вы отправляетесь на долгую прогулку с собакой? В зависимости от области использования, выбор толщины и материала может иметь значение. Для пассажиров общественного транспорта более тонкий пуховик или пальто может иметь большое значение, поскольку более толстая парка может легко стать слишком горячей, когда вы проводите много времени в отапливаемом автобусе или в метро.
- В какой цветовой гамме находится ваш гардероб?
Хороший совет для того, чтобы сделать наиболее удачную покупку, — это пересмотреть, какие цвета преобладают в остальной части вашего гардероба. Выбор куртки и её внешний вид следует адаптировать к цветовой гамме вашего гардероба, чтобы вы могли извлечь из него максимум пользы.
- Насколько теплая куртка вам нужна?
Учитывайте какой тип куртки подходит для каких температур. Обычно, производители указывают на этикетках, диапазоны температур в котором лучше ее использовать, что дает некоторое представление о том, какую куртку вам следует выбрать для своих нужд.