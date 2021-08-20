Гид покупателям: несколько советов о том, что нужно учитывать при покупке куртки

Лето подходит к концу и многие стают перед выбором, какую куртку надеть на оставшуюся часть осени и на переход к зиме. Следует ли инвестировать во что-то новое или оставить прошлогоднюю модель еще на год?

Выбор куртки на осень и переход на зиму — дело личного вкуса. Ассортимент моделей часто велик, а параметров, которые необходимо учитывать, много. Когда куртку надеть, при какой температуре нужна куртка и какой стиль нравится, — это все, что нужно учитывать. Достаточно ли хорошо подобранной куртки или нужно инвестировать в несколько разных моделей, чтобы удовлетворить все потребности? Специалисты украинской компании «Freever», рассказывают о некоторых популярных моделях https://freever.ua/man/kurtki/ и какие потребности они покрывают. Кроме того, дают несколько конкретных советов о том, что нужно учитывать при покупке куртки.

Легкая куртка

Легкая куртка — это немного более тонкий пуховик или с современной высокотехнологичной подкладкой, которая бывает самых разных дизайнов. Модель может быть как с капюшоном, так и без него и иметь разные виды стежки, но самая распространенная — это то, что у нее сшитые по горизонтали каналы. К этому типу относятся бомберы, куртки-пиджаки и ветровки, Такая одежда отлично подходит в качестве умеренно теплой альтернативы в переходные периоды, когда на улице не слишком холодно, или как дополнительный согревающий слой, например, под шерстяным пальто или спортивной одеждой. Обычно предпочтительнее модель без капюшона, так как его легче использовать в качестве дополнительного согревающего слоя под другой одеждой.

Парка

Парка — идеальная зимняя одежда для тех, кто постоянно дрожит от холода. Одежда, которая пригодится, когда температура опускается ниже нуля и дует пронизывающий холодный ветер. Капюшон на подкладке и немного более длинные полы и ворот согревают шею и ноги. Если вы планируете проводить много времени на свежем воздухе зимой, это безопасный выбор. Однако следует учесть, что этот тип одежды может легко стать слишком жарким, если вы проводите много времени в автобусе или метро.

Пуховик

Как и парка, пуховик — отличный выбор для тех, кто ищет немного дополнительного тепла. Эта согревающая одежда, очень хорошо работает в более холодную часть зимы и дает немного больше свободы движений, чем в более длинной парке. Это один из самых популярных у украинцев предмет верхней одежды.

Перед принятием решения

Прежде чем решить, какую куртку выбрать, стоит подумать о своих потребностях. Ниже приведены вопросы, которые можно задать себе перед принятием решения.