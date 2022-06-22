Гід покупця: чи варто купитисвіжий Айфон 14 у новому сезоні

Найочікуваніша новинка 2022 року — Айфон 14, від всесвітньо відомої компанії Apple вийде вже зовсім скоро. Офіційна презентація зазвичай проходить у вересні, а чутки з приводу технічних параметрів нових флагманів вже заповнили інформаційний простір. Інсайдери, припущення експертів та аналітиків, злиті фото макетів смартфонів дозволяють нам сформувати приблизну картину про очікуваний гаджет. Спеціалісти зібрали головні технічні характеристики, новинки та переваги, щоб розповісти, чи варто купити Айфон 14 у новому сезоні.

Переваги Айфон 14

Якість техніки Apple

Apple — це всесвітньо відома американська корпорація з виробництва смартфонів, персональних та планшетних комп’ютерів, програмного забезпечення та цифрового контенту. У звичному нам житті бренд зовсім не потребує презентації, оскільки популярність виробленої техніки та капітал компанії говорить сам за себе. Техніку цінують за унікальність, безпеку, дизайн, цілісність та характеристики. Якість та рівень продукції заслуговувались роками, що підтверджується кількістю користувачів та покупців.

Новий просунутий процесор

Інсайдери стверджують, що нові моделі отримають найбільш сучасний процесор — А16 Bionic. Ядро на 4-мм техпроцесі забезпечить більшу продуктивність та енергоефективність у порівнянні з попередниками. Також в Айфоні 14 буде підтримуватися мережа 5G. Оновлений та потужний компактний чіп необхідний не лише для тестів та гарної презентації. Ця продуктивність безпосередньо впливає на роботу алгоритмів систем, а від використання техпроцесу залежить тривалість роботи гаджета. Додатково передбачається, що охолодження забезпечуватиме нова випарна система.

Витриманий та привабливий дизайн з нововведеннями

Інтернет і злиті в мережу фотографії макетів Айфон 14 говорять про те, що в новій флагманській лінійці смартфони позбудуться «чубчика», в якому були датчики систем Face ID та фронтальна камера. Довгі роки компанія не могла відмовитися від вимушеного дизайнерського рішення у вигляді «чубчика». Цілком можливо, що саме цього року ми отримаємо новий вигляд екрану смартфона. Нова 14 модель матиме два вирізи на екрані: круглий для камери й трохи витягнутий для системи розблокування за допомогою обличчя, а це вже вагоме оновлення, щоб купити айфон 14. Стосовно кольорів очікують варіанти Purple, Starlight, Midnight, Black.

Титановий корпус

Деякі інсайдери заявляють, що нова модель може виконуватись із титанового сплаву. До цього корпорація використовувала його лише у кількох моделях Apple Watch 6 серії. Смартфони ж виготовляли із нержавіючої сталі та алюмінію. Використання титану для корпусу покращить характеристики смартфона, оскільки матеріал більш стійкий до подряпин та ударів. Це пов’язано з жорсткістю титану.

Поліпшення параметрів камер

Очікується серйозне покращення фронтальної камери. Планують додати функції автофокусування. Також можна припустити, що компанія прокачає нічний режим.Крім цього, аналітики стверджують, що коштовні моделі Про і Про Макс можуть отримати об’єктив 48Мп. Важливим нововведенням та оновленням камери стане можливість запису відео у 8К.

Таким чином вже зараз можемо сказати, що Айфон 14 матиме відмінні технічні характеристики та можливості, приємний оновлений дизайн та високу продуктивність завдяки новітньому процесору А16. За думкою експертыв — флагманська новинка 2022 року впевнено зможе втерти носа власним попередникам.