Гід покупця: модні кросівки, на які варто звернути увагу в сезоні 2023–2024

Уже багато сезонів поспіль практичні та комфортні кросівки входять до рейтингів наймоднішого літнього та демісезонного взуття. Кросівки добре поєднуються з джинсами, штанами, спідницями, сукнями та сарафанами.

Експерти розповідають, на які моделі слід звернути увагу, якщо хтось прагнете залишатися в тренді в сезонах 2023–2024 років.

Наймодніші кольори

Найпопулярнішими цього та наступного сезонів будуть:

Білі кросівки. Вони можуть бути доповнені липучками, блискавками та навіть пряжками. Деякі дизайнери пропонують варіанти матеріалів, що імітують шкіру рептилій. Чорні кросівки. Ще один базовий варіант, який відрізняється практичністю та поєднується з вбраннями широкої колірної гами. На піку моди взуття з чорним верхом і білою підошвою, а також екстравагантні моделі, прикрашені стразами. Яскраві пари. Наймодніші — червоні та рожеві кросівки, але деякі дизайнери також пропонують варіанти в блакитному, помаранчевому та жовтих кольорах. Щоб створити гармонійний образ, стилісти радять поєднувати яскраве взуття з одягом у пастельних тонах — бежевому, ніжно-рожевому, світло-зеленому.

Три актуальні варіанти дизайну

До списку входять:

Універсальні кросівки на платформі. Вони залишаються в тренді вже кілька сезонів поспіль, оскільки добре підходять до багатьох елементів гардеробу — від джинсів скіні до широких спідниць. Такі кросівки включають до асортименту чимало брендів — наприклад, Stokton, Nike, Santoni, Hidnander та інші. Взуття в стилі 70–80-х років. Ретро-кросівки пропонують цього сезону відразу кілька будинків мод, радячи поєднувати їх з об’ємними светрами, «вареними» джинсами, в’язаними кардиганами та атласними спідницями. Моделі з прозорими деталями — елементами у верхній частині або підошвою. У продажу є варіанти і в неонових, і в нейтральних відтінках.

Принти — ще один тренд 2023–2024

Таке взуття подобається практично всім модницям, адже можна вибрати варіант, який додасть яскраву родзинку до повсякденного стилю. До трендових принтів належать:

анімалістичні мотиви — особливо тигровий і леопардовий;

акварельний;

камуфляжний;

з логотипами;

із зображеннями героїв мультфільмів;

квітковий;

смугастий.

Під час вибору врахуйте, з яким одягом ви плануєте носити нову пару найчастіше. До суконь і спідниць пасуватимуть квітковий та акварельний принти. Зі штанами чудово поєднуються різноманітні смуги та логотипи. А з джинсами — камуфляжний, леопардовий та «дитячий».