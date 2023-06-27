Гід покупця: модні кросівки, на які варто звернути увагу в сезоні 2023–2024
Уже багато сезонів поспіль практичні та комфортні кросівки входять до рейтингів наймоднішого літнього та демісезонного взуття. Кросівки добре поєднуються з джинсами, штанами, спідницями, сукнями та сарафанами.
Експерти розповідають, на які моделі слід звернути увагу, якщо хтось прагнете залишатися в тренді в сезонах 2023–2024 років.
Наймодніші кольори
Найпопулярнішими цього та наступного сезонів будуть:
- Білі кросівки. Вони можуть бути доповнені липучками, блискавками та навіть пряжками. Деякі дизайнери пропонують варіанти матеріалів, що імітують шкіру рептилій.
- Чорні кросівки. Ще один базовий варіант, який відрізняється практичністю та поєднується з вбраннями широкої колірної гами. На піку моди взуття з чорним верхом і білою підошвою, а також екстравагантні моделі, прикрашені стразами.
- Яскраві пари. Наймодніші — червоні та рожеві кросівки, але деякі дизайнери також пропонують варіанти в блакитному, помаранчевому та жовтих кольорах. Щоб створити гармонійний образ, стилісти радять поєднувати яскраве взуття з одягом у пастельних тонах — бежевому, ніжно-рожевому, світло-зеленому.
Три актуальні варіанти дизайну
До списку входять:
- Універсальні кросівки на платформі. Вони залишаються в тренді вже кілька сезонів поспіль, оскільки добре підходять до багатьох елементів гардеробу — від джинсів скіні до широких спідниць. Такі кросівки включають до асортименту чимало брендів — наприклад, Stokton, Nike, Santoni, Hidnander та інші.
- Взуття в стилі 70–80-х років. Ретро-кросівки пропонують цього сезону відразу кілька будинків мод, радячи поєднувати їх з об’ємними светрами, «вареними» джинсами, в’язаними кардиганами та атласними спідницями.
- Моделі з прозорими деталями — елементами у верхній частині або підошвою. У продажу є варіанти і в неонових, і в нейтральних відтінках.
Принти — ще один тренд 2023–2024
Таке взуття подобається практично всім модницям, адже можна вибрати варіант, який додасть яскраву родзинку до повсякденного стилю. До трендових принтів належать:
- анімалістичні мотиви — особливо тигровий і леопардовий;
- акварельний;
- камуфляжний;
- з логотипами;
- із зображеннями героїв мультфільмів;
- квітковий;
- смугастий.
Під час вибору врахуйте, з яким одягом ви плануєте носити нову пару найчастіше. До суконь і спідниць пасуватимуть квітковий та акварельний принти. Зі штанами чудово поєднуються різноманітні смуги та логотипи. А з джинсами — камуфляжний, леопардовий та «дитячий».Tweet