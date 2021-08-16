Гід покупця: на що варто звернути увагу при виборі керамічної плитки для ванної та кухні

Керамічна плитка – це один із найпопулярніших оздоблювальних матеріалів для облицювання стін та підлоги на кухні та у ванній. Вона буває різних кольорів та фактур.

Експерти компанії «Opoczno» розповідають на що звернути увагу при виборі плитки для ванної кімнати та кухні.

Популярна в українців плитка для ванни Opoczno з унікальним дизайном та європейською якістю. Фото: opoczno.com.ua

Сучасні виробники пропонують велике різноманіття колекцій на будь-який смак, і в кожній вдало поєднується класика та сучасний стиль. Над розробкою дизайну працюють кваліфіковані майстри, які втілюють в реальність оригінальні задумки та новітні концепції.

Як вибрати плитку для ванної?

Керамічна плитка відрізняється матеріалом виготовлення, структурою та типом покриття. При виборі продукції для обробки ванної кімнати слід враховувати ряд факторів, а саме:

форма та розмір;

експлуатаційні характеристики;

колір та дизайн;

показники безпеки;

вологостійкість.

При покупці керамічної плитки варто також враховувати розміри ванної кімнати. Наприклад, візуально збільшити приміщення допоможе облицювання в світлих тонах, а зменшити – в темних.

Візуально збільшити висоту стелі допоможе плитка з вертикальним малюнком, роблячи приміщення затишним та комфортним. Для просторої ванни слід підбирати кераміку з великим візерунком, що підкреслить вишуканість та оригінальність обробки.

Для ванної призначена плитка першого сорту, яка характеризується високою стійкістю до стирання, впливу агресивних речовин, підвищеної вологості. Важливо звернути увагу і на розмір плитки. Для просторого приміщення з хорошою системою вентиляції можна придбати кераміку маленького розміру.

Вона випускається з матовою або глянцевою поверхнею. Перший тип оптимально підходить для підлоги завдяки антиковзаючому покриттю, а другий – для облицювання стін та має характерний блиск.

Особливості вибору плитки для кухні

Для обробки підлоги та фартуха застосовується керамічна плитка для кухні, яка представлена ​​у великому асортименті. Укладання кераміки на підлогу — це практичне рішення, так як вона відрізняється високою міцністю, надійністю, вологостійкістю, зносостійкістю та не потребує особливого догляду.

Ще однією перевагою є екологічність матеріалу та стійкість до зовнішніх впливів (перепадів температур, хімічних речовин та ін.). Для підлоги краще вибирати плитку великого розміру, з підвищеною механічною міцністю та не слизьким покриттям.

Облицювання кухонного фартуха надійно захищає стіни від забруднень та спрощує процес прибирання. Завдяки великій різноманітності колекцій можна легко підібрати оригінальний дизайн для стильного оформлення кухні.

Для фартуха краще купувати плитку з гладкою поверхнею та підвищеною стійкістю до температурних перепадів. При виборі кольору та візерунка слід враховувати загальне оформлення кухні, матеріал меблів, стиль та інші параметри.