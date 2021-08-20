Гід покупця: на що варто звернути увагу при виборі кухонної витяжки

Витяжка — один з основних елементів будь-якої кухні. З її допомогою можна позбутися від неприємних запахів або забруднень, що виділяються з водяною парою при готуванні. Проте вибрати витяжку не так просто, як може здатися.

Величезна кількість моделей, доступних у продажу, різні функції, кілька видів включаючи найбільш популярні вбудовані витяжки — все це може легко заплутати покупця. Експерти компанії NORTBERG Україна, розказують, на що варто звернути увагу при виборі витяжки.

Витяжка — що це і які її функції?

Витяжка — це функціональний елемент в конструкції будинку, який призначений для відведення водяної пари та запахів, що випаровуються під час приготування їжі. Завдяки їй жир збирається на фільтрі, а не поширюється по кухні. Така витяжка захищає меблі від бруду, що особливо актуально в кімнатах, що виходять в вітальню.

Витяжка, вбираючи вологу що утворилася під час приготування їжі, також захищає від появи грибка або цвілі на стінах. Це також запобігає розшарування дерев’яної кухонних меблів. Пристрій також поглинає неприємні запахи та видаляє з повітря вуглекислий газ. Сам по собі пристрій може бути цікавим декоративним елементом квартири.

Вбудована витяжка

Вбудована витяжка — популярний вибір в українських квартирах і будинках. З її допомогою простіше домогтися бажаного вигляду кухні та заощадити місце. Виробники підготували широкий вибір вбудованих витяжок, що розрізняються за формою і розмірами. Так що у покупця не повинно виникнути проблем з вибором відповідної моделі під вимоги його кухонних шаф.

Вбудовані витяжки найчастіше ховають за стінкою шаф. Зовні вона практично не помітна. Вибираючи корпус витяжки, необхідно враховувати, перш за все, стиль інтер’єру. Найчастіше такі шафи виготовляють на замовлення, тому ви можете вибрати те, що вам подобається. Витяжки не впливають на зовнішній вигляд шафи.

Нюанси монтажу

На якій висоті повинна бути встановлена ​​витяжка, щоб вона ефективно виконувала свої функції? Багато що залежить від того, яку витяжку ви виберете і яку плиту виберете. Спеціалісти рекомендують притримуватись інструкції виробника та таких значень:

навісна, крім кутової над газовою плитою — 70-75 см;

настінна, крім кутової над електричною плитою — 60-70 см;

острівна над газовою плитою — 70-75 см;

острівна над електроплитою — 60-70 см;

для установки над газовою плитою — 60 см;

для установки над електроплитою — 50 см;

телескопічна над газовою плитою — 60 см;

телескопічна над електричною плитою — 50 см;

вбудована в стелю — 150 см.

Як бачите, висота витяжки залежить від багатьох факторів. Хороший професіонал, який займається дизайном інтер’єру або створенням кухонних меблів за розміром, повинен враховувати всі це, щоб використання кухні було безпечним і комфортним.

Вибір

Як вибрати витяжку з безлічі пропозицій? Краща витяжка залежить від багатьох факторів. Найбільш важливі особливості, на які слід звернути увагу за думкою експертів компанії:

застосовані фільтри;

максимальна ефективність витяжки;

режим роботи екстрактора;

діаметр виходу повітря;

тип управління.

Яку витяжку вибрати з точки зору фільтрів:

жировловлюючі фільтри — затримують частинки жиру і захищають витяжку від бруду;

металеві фільтри — з щільної металевої сітки, на якій осідає жир; можна мити в посудомийній машині;

вугільні фільтри — необхідні, коли пристрій працює як поглинач, а відфільтроване повітря повертається в кімнату;

флісові фільтри — встановлюються в витяжні шафи; з нетканого матеріалу, який утримує жир; потрібно міняти кожні кілька місяців.

Щоб підвищити комфорт використання витяжки, зверніть увагу на спосіб управління. Звичайно, найпростіший — це ручне управління. Однак автоматичне керування буде набагато зручніше. З його допомогою ви можете включати та вимикати пристрій, а також встановлювати його положення за допомогою пульта дистанційного керування або сенсорного дисплея.

Вибираючи витяжку для кухні-вітальні, особливу увагу приділяйте її характеристикам. Це важливо, якщо ви хочете, щоб запахи не поширювалися по всьому будинку. Ефективна витяжка повинна мати параметри, що дозволяють фільтрувати повітря шість разів за годину.

Коли ви шукаєте витяжку для відкритої кухні, в доповненні до параметру продуктивності, ви повинні також поглянути на обсяги звуку який продукує витяжка. Він вказується в децибелах. Чим цей показник нижче, тим комфортніше користуватися пристрієм.