Гід покупця: на що звернути увагу при виборі килима

Бажаєте додати кімнаті затишку і тепла? Чи, може, навпаки, підкреслити строгий, лаконічний дизайн інтер’єру? Це можна легко зробити з таким елементом декору, як килим. Крім візуальної естетики, він має і практичну функцію – гріє вас та ізолює шум. Якщо ви шукаєте, які килими на підлогу купити, експерти компанії Allcarpets дають декілька порад, як не прогадати та вибрати найкращий варіант для вашої кімнати.

Які килими бувають?

Спеціалісти Allcarpets розділяють килими на такі види:

Shaggy – м’який варіант із високим ворсом. Ідеально підійде для спальні або малопрохідної частини вітальні.

Віскозні – безворсові гіпоалергенні килими. Структура і матеріал стануть відмінним доповненням до дитячої кімнати або великої вітальні.

Вовняні – варіант із натуральної тканини, що має шумопоглинаючий ефект. Додасть затишку вашій спальні чи гостьовій кімнаті.

Акрилові – міцні та легкі в догляді килими. Чудовий варіант для відпочинкової зони на кухні-студії.

Безворсові – практичний функціональний варіант, що не боїться великих навантажень. Хороша ідея для гостинної.

Синтетичні – зазвичай, важкі та колоритні по дизайну. Розставляють акценти у монохромній кімнаті і додають настрою.

Як вибрати килим для різних кімнат?

Для того, щоб вибрати вдалий килим, який довго прослужить і принесе приємні враження, потрібно звернути увагу на певні критерії:

Кімната, для якої купуєте. Якщо ви обираєте річ у вітальню, візьміть до уваги, що це доволі прохідна кімната, тому килим має відзначатися міцністю та зносостійкістю. У спальню можна взяти більш м’який і вибагливий варіант. Для дитячої краще зупинитися на безворсових гіпоалергенних моделях.

Якщо ви обираєте річ у вітальню, візьміть до уваги, що це доволі прохідна кімната, тому килим має відзначатися міцністю та зносостійкістю. У спальню можна взяти більш м’який і вибагливий варіант. Для дитячої краще зупинитися на безворсових гіпоалергенних моделях. Функції . З якою метою ви купуєте килим: декоративною чи практичною? У випадку, якщо килим вам потрібен тільки для довершення дизайну інтер’єру, можна взяти практично будь-який варіант, що подобається. Якщо ж основна мета – зберігати тепло, то краще взяти моделі з натуральних тканин і з високим ворсом.

. З якою метою ви купуєте килим: декоративною чи практичною? У випадку, якщо килим вам потрібен тільки для довершення дизайну інтер’єру, можна взяти практично будь-який варіант, що подобається. Якщо ж основна мета – зберігати тепло, то краще взяти моделі з натуральних тканин і з високим ворсом. Розміри. Перед покупкою подумайте: краще взяти один великий килим чи декілька малих? Якщо кімната велика, підійде будь-який варіант, якщо маленька – краще взяти один суцільний килим традиційної форми. Адже зонування маленькими килимками може забрати простір у невеликій кімнаті.

Де купити якісний недорогий килим?

Онлайн-магазини сьогодні пропонують різноманітні варіанти килимів на будь-який смак і гаманець. В них можна знайти як бюджетні моделі за доступною ціною, так і розкішні ексклюзивні варіанти ручної роботи.