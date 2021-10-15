Гід покупця: на що звертати увагу при виборі міжкімнатних дверей

При проведенні капітального ремонту в старому будинку або квартирі, при облаштуванні купленого житла в новобудові, часто власники вирішують замінити міжкімнатні двері, іноді навіть змінюють їх місце.

Двері стали сучасними, придбали важливе значення і, таким чином, добре зарекомендували себе як елемент інтер’єру. Заміна міжкімнатних дверей часто є справою, яку покладають на спеціалістів і проводиться після закінчення брудних ремонтних робіт. Фахівці компанії «Всі двері» дають кілька порад, які, можливо, допоможуть при покупці нових міжкімнатних дверей у Києві, але які стануть у нагоді й покупцям в інших містах.

Вибір

Які фактори слід враховувати при виборі підходящих міжкімнатних дверей? Перша пропозиція — подумати, який тип дверей потрібен. Ви хочете дерев’яні міжкімнатні двері зі склом, подвійні двері або, може вам потрібно більше місця — тоді хорошим рішенням може стати розсувні двері.

Двері — це не просто двері. Найголовніше в міжкімнатних дверях — це те, що не видно, а саме їх нутрощі. Вибираючи нові двері, звичайно ж, важливий дизайн, який буде відповідати обраній концепції, але також важливо подумати про те, яку функцію мають виконувати конкретні двері.

Коли мова йде про двері, вираз «якість всередині і зовні» можна розуміти буквально. Легкі двері мають картонну серцевину і добре підходить для приміщень, де шумопоглинання не так важливо. З іншого боку, якщо ви хочете зменшити шум між кімнатами, розумніше буде купити суцільні двері, можливо, навіть в поєднанні з коробкою і з ущільнювачем.

Двері з твердою серцевиною глушать звук, і вони можуть бути зручними для таких приміщень, як туалет, дитяча або пральня. Масивні двері коштують трохи дорожче легких, але зате вони з ефектом звукопоглинання.

Ціна

Після того, як ви вибрали функції, якими повинні виконувати нові двері, потрібно подумати про те, скільки вони можуть коштувати. На що вистачить гаманця? Різниця в ціні на двері може становити від декількох сотень до декількох тисяч гривень. Найдешевші двері часто мають обмежені функції та / або властивості в порівнянні з дверима, які відповідають вашим потребам, але вимагають більшої кількості грошей.

Купівля міжкімнатних дверей хорошої якості — це інвестиція.

Зробіть заміри

Правило номер один — обов’язково знімайте точні розміри. Недбалість призводить до того, що можна купити не ті двері. Пам’ятайте, що це зовнішній розмір рами, тобто отвір в стіні, яке ви повинні виміряти, щоб отримати правильний розмір для дверей і коробки.

В Україні є стандартні розміри для міжкімнатних дверей та рам. Але завжди можливі варіанти, тому замірювання пройомів обов’язкова умова перед покупкою.

У ДСТУ прописані стандартні розміри міжкімнатних дверей, тому двері з зазначеними параметрами теоретично підійдуть для монтажу в типових квартирах:

Для житлової кімнати: висота 200 × ширина 80 см.

Для кухні: 200 × 70 см.

Для вітальні: 200 × 120 см (двостулкові двері).

Для санвузла 190, 200 × 55, 60 см.

Ручки та фурнітура

Як тільки двері будуть обрані, пора додати ручки та фурнітуру. Можливо, двері для ванних кімнат і туалетів варто забезпечити замками, але, звичайно, ви також можете використовувати замки на інших міжкімнатних дверях. Наприклад, якщо у вас є діти, було б добре замкнути кімнати, де ви зберігаєте хімікати, інструменти або що-небудь ще, що може становити потенційну небезпеку для них.

Вибір ручок для нових дверей — це повністю особистий вибір. Звичайно, при виборі ручок добре враховувати стиль дверей, а також решти інтер’єру. Але не можна сказати, що є якісь правильні чи неправильні ручки, бо їх також відносно легко замінити. Встановити ручку на міжкімнатні двері — теж нескладна операція, але звичайна людина впорається з нею легко.

Вибираючи нові міжкімнатні двері, майте на увазі, що, можливо, вам доведеться жити з ними довгі роки. Тоді може бути гарною ідеєю вибрати продукцію високої якості з такими властивостями, як шумопоглинання, комфорт та гарний дизайн.