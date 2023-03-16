Гід покупця: найкращі гаджети Apple для мобільного геймінгу

Мобільний геймінг — це один із найпопулярніших напрямків в індустрії, який розвивається найактивніше. Продуктивність смартфонів дає змогу запускати тайтли з важкими графічними ефектами та надавати прекрасний ігровий досвід. Одними з найкращих гаджетів для ігор вважаються пристрої Apple.

Експерти розповідають, що вибрати у «яблучної» компанії, щоб проходити ігри з комфортом.

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus один з найдоступніших смартфонів Apple з великим екраном і актуальним «залізом». Великий екран з діагоналлю 6.7 дюйма і роздільною здатністю 2780×1284 пікселів, процесор Apple A15 Bionic з п’ятьма GPU-ядрами швидко обробляє графічні завдання. Інженери Apple попрацювали над поліпшенням внутрішнього дизайну. Смартфон менше перегрівається, що дає змогу довше утримувати максимальний FPS.

Місткість акумулятора становить 4325 мАг — це безперечний чемпіон автономності серед смартфонів Apple. Залежно від навантаження користувач отримує 6-8 годин ігрових сесій, що підійде більшості вимогливих геймерів. Щоб все зберігати максимальну кількість тайтлів, варто взяти конфігурацію з великим обсягом пам’яті, наприклад, Apple iPhone 14 Plus 512GB Yellow.

iPad mini

Це компактний і потужний планшет ідеально підходить для ігор «на ходу». Гаджет працює на процесорі Apple A12 Bionic з нейронною мережею Neural Engine, він запускає найвимогливіші ігри без затримок і підвисань.

Перевага iPad mini для ігор — ергономіка. Його екран з діагоналлю 7,9 дюйма все ще зручний для управління ігровим процесом з рук. Додатковий комфорт забезпечує тонкий корпус з алюмінію із заокругленими кутами. Крім цього, планшет має велику площу розсіювання тепла, що дає змогу утримувати стабільну температуру під час тривалого використання.

iPhone 12

Найдоступніший iPhone із сучасним дизайном, який входить до офіційного лайн-апу Apple. Його екран отримав діагональ 6.1 дюйма і роздільну здатність 2532×1170 пікселів, щільність становить 460 точок.

Смартфон працює на процесорі Apple A14 Bionic, який хоч і не такий потужний як A15, але все ще здатний запускати більшість ігор на високих налаштуваннях. Місткість акумулятора становить 2815 мАг, користувач може розраховувати на 3-4 години впевненого геймінгу.

iPhone 12 підійде користувачам, які не хочуть переплачувати за новинки від Apple або не потребують передових можливостей для ігор. Це все ще актуальний пристрій, на який приходять оновлення операційної системи.