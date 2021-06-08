Гід покупця: що таке подарункові сертифікати та чому зростає їх популярність

Подарункові сертифікати стають все популярнішими серед українських покупців як в Інтернеті, так і поза мережею. Щороку люди дарують одне одному подарункові картки на мільйони гривень.

Такий подарунок стає все більш переважним серед молоді, адже дарувати або отримувати подарункову карту цікавіше чим гроші. Майже для половини покупців подарункових карток «приємно дарувати» цікаві розваги — це найважливіший мотив покупки.

Цікаві розваги

Подарункові картки — це сучасна форма грошей, яку ми елегантно даруємо своїм друзям та коханим, і з її допомогою вони можуть дозволити собі те, що справді хочуть, зазначають спеціалісти компанії KAVA.

Попри зростаючий інтерес до цифрових подарункових карток, більшість споживачів із задоволенням дадуть або отримають фізичну подарункову картку. Сьогодні, переважна більшість усіх подарункових карток купуються в Інтернеті та отримуються поштою, — зазначають спеціалісти компанії. Основна причина цього полягає в тому, що покупець любить мати подарунковий сертифікат прямо вдома. Крім того, при виборі подарункової картки в основному звертається увага на кількість варіантів витрат та діапазон місць, де подарункову карту можна активувати. Термін придатності подарункової картки також важливий при виборі.

Подарунковий сертифікат на стрибок з парашутом або екскурсію до Чорнобиля справді може бути оригінальним подарунком, вважають експерти. Також приємно отримати подарункову карту на певну суму, а вже самому вибрати тип розваги. У подарунковій картці є безліч варіантів витрат: розваги на вихідні, мода, макіяж, доставка їжі або навіть поїздка в ресторани, ігри тощо.

Під час пандемії COVID-19 багато покупців утримувались від покупок у звичайних магазинах, і це було помітно. Одним зі способів дарувати подарунки було дарування подарункових карток. Виявилося, здійснити чиюсь мрію про стрибки з парашутом, політ на повітряній кулі, роуп-джампінг чи щось інше екстремальне, зовсім не складно.

Що робити цього літа

Коли повсякденне життя багато в чому виглядає по-іншому, через карантинні обмеження особливо важливо рухатися та бути активними, щоб почувати себе добре. Тому такий оригінальний подарунок стане на часі.

Цього літа слово пандемія все ще є у всіх на вустах. Багато кордонів все ще закриті, і ми робимо все можливе, щоб відпочити вдома. Це не страшно, адже в Україні багато фантастичних місць та вражень:

Можна стрибнути з тарзанкою з висоти.

Зробити стрибок з парашутом.

Літати на спортивному літаку або параплані.

Зробити оглядову екскурсію на квадроциклах.

Влаштувати романтичний політ на повітряній кулі.

Їздити на конях.

Все це є в нашій країні цього літа. Любителі швидкості, можливо, захочуть спробувати їздити на спортивному автомобілі, а розкішний сервіс підійде для тих, хто хоче відпочити після навчання чи роботи. Кожен заслуговує на невеликі канікули. Тим паче поїздки на вихідні доступні на будь-який смак та бюджет.