Гід покупця: як вибрати якісну машину для шиття, вишивання або в’язання

Одяг та хатній текстиль – така ж нагальна потреба, як і їжа. Тому й над створенням обладнання для їх виготовлення почали замислюватися здавна. Швейна, вишивальна та в’язальна машини пройшли тривалий шлях модернізацій, допоки не стали досконалими, простими в експлуатації та доступними. Щороку Singer, Janome, Brother, Pfaff, Husqvarna Viking, Family змінюють дизайн, удосконалюють можливості своєї техніки.

Широкий асортимент дозволяє вибрати модель, яка відповідає завданням різного характеру: від використання в побуті до виробництва у промислових масштабах. Машина прослужить довго та якісно виконуватиме роботу за однієї умови – треба дотримуватися рекомендацій виробника щодо експлуатації. Не варто вимагати від обладнання більше, ніж у нього закладено. Також слід звертати увагу на важливі дрібниці – розмір та якість ниток і голок. Вони мають відповідати матеріалу, який використовується в роботі.

Враховуючи цей нюанс, варто підійти до вибору машини відповідально й заздалегідь визначити перелік своїх вимог. Це дасть можливість уникнути розчарувань у майбутньому, особливо якщо досвід «спілкування» з технікою такого типу невеликий. Купувати ж машину доречніше у продавця, який пропонує широкий асортимент, гарантії та професійну консультацію. Експерти компанії «Швейний Світ», яка займається постачанням обладнання й аксесуарів для різних видів рукоділля, виготовлення одягу та домашнього текстилю, розповідають про можливості які можна отримати при експлуатації сучасного швейного обладнання.

Які можливості відкриває сучасна техніка

Зусиллями розробників вдалося створити техніку, яка має невеликі габарити, а всі операції виконує якісно. Це дозволяє розміщувати вдома не лише швейні машинки, а й доповнення до них – оверлоки, коверлоки, плоскошовні машини. Не займе багато місяця й в’язальна машина. Обладнання до того ж не занадто важке. Це вагомі переваги сучасної техніки, проте варто звернути увагу на важливі моменти.

Швейні машини розрізняються за кількістю операцій, хоча всі здатні виконувати основні стібки – рівну, «зиґзаґ», еластичну, приховану, декоративну. Якщо потрібні нитковтягувач, знімний рукав, приставний столик, обрізувач ниток, то це слід оговорити окремо. Розрізняються швейні машини й типом керування:

електромеханічні мають двигун, яким керують за допомогою ножної педалі. Усі налаштування здійснюють вручну;

комп’ютерні можна запускати кнопкою, а на виконання завдання запрограмувати, використовуючи екран. Ця техніка досить складна, проте надає більше можливостей.

Оверлок, розпошивальна машина, коверлок – допоміжні пристрої, без яких неможливі якісні шви, краї, підгини, особливо при роботі з трикотажем.

Вибираючи оверлок, треба звернути увагу на окремі характеристики:

кількість ниток;

можливість відключення ножа;

наявність регулятора тиску лапки та рукавної платформи.

Вишивальні та швейно-вишивальні машини – пристрої з комп’ютерним керуванням. Дизайн, завантажений до пам’яті, після запуску обладнання переноситься на матеріал без втручання людини.

Варто лише уточнити:

який розмір мають п’яльці;

скільки голок може бути використано;

чи є можливість редагування та перепрограмування;

як багато дизайнів та шрифтів закладено до пам’яті;

чи передбачений датчик обриву ниток.

В’язальні машини виробляють кількох типів: механічні та комп’ютерні, однофонтурні та двофонтурні.

Будь-яке обладнання вимагає зваженого підходу до вибору, однак якість провідні бренди гарантують завжди, якщо техніка придбана в офіційного представника.