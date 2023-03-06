Гід покупця: Як вибрати правильний тип друку на футболках, порівняння популярних методів та їхні особливості

Багатьох зараз цікавлять футболки зі своїм малюнком для особистого або комерційного використання. Незалежно від причини інтересу, вкрай важливо, щоб замовник знав про основні технології нанесення зображення на одяг і про те, на що слід зважати, перш ніж вибрати метод, який найбільш підходить.

Найяскравіші та найвдаліші приклади перенесення напису або картинки на футболку можна знайти сьогодні в Інтернеті, а експерти компанії Майкофф https://maikoff.ua/, розповідають на що варто звернути увагу при замовленні.

Термотрансферний друк

Друк з термоперенесенням – це нанесення малюнків на основі чорнила на тканину за допомогою високоякісного термопреса.

Струменевий принтер плавно друкує малюнок або логотип на аркуші спеціально виготовленого перекладного паперу чорнилом високої якості. Потім папір кладуть на тканину, і до нього прикладають термопрес на кілька секунд. Час термопресування може варіюватися залежно від типу використовуваного матеріалу і друку.

Переваги:

термостійкість;

водостійкість;

стійкість при пранні;

висока роздільна здатність і яскраві кольори.

Недоліки:

трудомісткість, що знаходить відображення в собівартості та ціні;

створює суцільний шар на одязі, що робить його менш зручним при носінні.

Цей метод використовують для якісного, фотореалістичного друку. Він часто буває необхідний для рекламних компаній, таких як брендування. Ще один приклад використання термопереносу – друк номерів або імен на спортивній формі.

Шовкографія

Шовкографією називається процес, який включає в себе проштовхування фарби через тканий сітчастий трафарет на одяг. Отвори трафарету створюють простір, через який проходять фарбувальні речовини для створення зображення.

Переваги:

економічна ефективність для великих обсягів продукції;

легко друкувати на будь-якому матеріалі;

довговічність і якість зображень.

Недоліки:

не можна нанести кілька різних фарб одночасно;

багато часу йде на підготовку друку;

складність і багатоетапність процесу;

нерентабельність при виконанні невеликих замовлень.

Оскільки метод шовкографії вимагає виготовлення окремих трафаретів для кожного кольору, його краще використовувати для великих партій одягу. Тому він часто застосовується при масовому виробництві.

Цифровий друк

Основа цього методу – безпосередній друк на футболках. Потрібен спеціальний принтер для тканини, в який можна завантажити файл, створений у графічному додатку. Є навіть можливість використовувати фотографію для друку на одязі. Принтер з точністю переносить кожну деталь зображення.

Особливість процесу полягає в тому, що фарба не лягає окремим шаром на тканину, а глибоко в неї занурюється, внаслідок чого принт стає гладким і довговічним.

Переваги:

процес займає мінімум часу;

є можливість використовувати безліч кольорів і варіацій дизайну;

гладкість і плавність зображення;

стійкість до високих температур, прання тощо.

Недоліки:

дороге обладнання, що вимагає дбайливого ставлення;

проблеми з перенесенням товстих штрихів і ліній.

Цифровий друк зазвичай використовується для масового виробництва через його здатність швидко переносити зображення. Його застосовують великі компанії, фабрики та організатори масових заходів.

Сублімаційний друк

Це передова форма технології цифрового друку. Він використовує тепло для перенесення зображення на підкладку або поверхню. Під час сублімації потрібно застосовувати особливий барвник. Для процедури сублімаційного друку необхідні два етапи:

паперовий друк чорнилом для сублімації за допомогою спеціального принтера; перенесення зображення на тканину за допомогою нагрівання.

Після завершення процесу створюється враження, що фарби є частиною матеріалу. Це робить сублімацію ідеальною для високоякісних професійних ефектів.

Переваги:

висока якість зображень, які не тріскаються, не відшаровуються і не вицвітають;

м’якість і гладкість принта;

ефективність масового виробництва;

довговічність;

низький відсоток браку;

нескінченна кількість кольорів і візерунків.

Недоліки:

можна використовувати тільки тканини з поліестеру;

процедура та обладнання досить дорогі;

області пахв та інші складки – складне завдання для фарбування;

тривалість процесу.

Сублімація – найкращий варіант для створення привабливого графічного дизайну синтетичного одягу. Але якщо в якості поверхні для друку ви вибираєте натуральні тканини, цей спосіб не підійде.

Вишивка

Машинна вишивка передбачає нанесення малюнка на футболку за допомогою ниток. Дизайнер переводить обране замовником зображення у формат, зрозумілий електронній вишивальній машині. Також досі практикується ручна вишивка, але коштує вона дорожче за машинну.

Переваги:

більша довговічність, ніж у принта;

рельєфність зображення;

можливість використання ексклюзивних матеріалів.

Недоліки:

дорожнеча матеріалів і обладнання;

обмежена колірна гама.

Промислові вишивальні машини дають змогу застосовувати нитки різних кольорів під час виготовлення одягу, що демонструє логотипи компаній або герби спортивних команд. Крім того, вишиті зображення часто використовуються при виготовленні сувенірної продукції.

Вибір методу друку

Існує кілька основних критеріїв вибору.

Дизайн. Якщо спосіб друку не передбачає деталізацію потрібного зображення, то він вам не підійде. Знайдіть метод, який дасть змогу друкувати найдрібніші деталі різними кольорами та візерунками.

Вартість. Бюджет є важливим фактором при виборі технології друку. Дешевизна не завжди означає низьку якість. Можна знайти недорогі методи з приголомшливими результатами.

Швидкість. Різні типи друку мають різну швидкість. Виберіть ту, яка задовольняє потреби вашого виробництва.

Сумісність із тканиною. Буває, що метод хороший для одного матеріалу, але абсолютно не годиться для іншого. Наприклад, ідеальний для поліестеру сублімаційний друк не підходить при роботі з натуральними тканинами. Технологія повинна відповідати одягу, на якому друкується зображення.

Висновок

Можна зробити висновок, що будь-який спосіб друку на тканині вимагає складного обладнання і високого професіоналізму тих, хто на ньому працює. Тому в цілому ряді випадків вигідніше і простіше не друкувати самому, а звернутися в компанію, що займається цим професійно.