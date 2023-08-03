Гід покупця: Як визначити модель навушників AirPods – 5 способів перевірити гарнітуру Apple

На відміну від iPhone з їх різним дизайном, камерами та габаритами, буває складно зрозуміти, які перед вами AirPods, просто поглянувши на них. Зазвичай, всі вони – бездротові в гладкому повністю білому корпусі. Отже, якщо хтось не досить знайомі з продуктами Apple, експерти компанії AVIC.UA пропонують 5 способів, як розпізнати модель навушників Аірподс.

Подивіться на дизайн ваших AirPods

Лінійка Apple AirPods складається з 3-х моделей: AirPods, AirPods Pro і AirPods Max. Дизайн продуктів різниться. Найбільш очевидними є AirPods Max – це накладні навушники. Якщо ж дивитися на вкладиші, то базові AirPods мають пластикові наконечники, а AirPods Pro – силіконові.

Щоб визначити модель звичайних аірподсів, варто подивитись їх довжину. AirPods (3-го покоління) помітно коротші за своїх попередників, схожі на AirPods Pro. Щодо інших серій, то лише довжини ніжки недостатньо, щоб визначити покоління AirPods – для цього потрібно визначити серійний номер.

Визначте номер моделі AirPods

Є два способи отримати номер моделі AirPods.

З налаштувань вашого iPhone

Переконайтеся, що ви створили пару iPhone – AirPods . Далі виконайте наступне:

Перейдіть до «Налаштувань» та виберіть Bluetooth.

Визначте свої спарені AirPods зі списку пристроїв.

Торкніться кнопки «Інформація» (I) поруч із назвою AirPods, щоб переглянути номер моделі.

Якщо не можете підключити AirPods до свого iPhone

Подивіться на нижню частину AirPods – номер моделі відображено на лівому та правому навушнику Apple.

У випадку з AirPods Max, щоб побачити номер моделі, вам потрібно буде зняти ліву магнітну подушку.

Список AirPods та номери моделей

Отримавши номер моделі, зіставте його зі списком нижче, щоб дізнатися, які у вас AirPods:

AirPods (1-е покоління): A1523, A1722, A2084, A2083.

AirPods (2 покоління): A2032, A2031, A2931, A2699, A2698.

AirPods (3-е покоління): A2565, A2564.

AirPods Max: A2096.

Використовуйте серійний номер AirPods

Окрім номера моделі, ви також можете знайти серійний номер своїх AirPods та, скориставшись Apple Device Coverage, подивитись модель вашого пристрою та гарантію на нього.

Через номер моделі та серійний номер зарядного футляра AirPods

Відкрийте футляр AirPods і подивіться цифри на нижній стороні кришки. Потім зіставте їх зі списком:

Зарядний футляр Lightning для AirPods (1-го та 2-го покоління): A1602.

Футляр для бездротової зарядки AirPods (1-го та 2-го покоління): A1938.

Зарядний футляр Lightning для AirPods (3-го покоління): A2897.

Зарядний футляр MagSafe AirPods (3-го покоління): A2566.

Зарядний футляр AirPods Pro: A2190. Серійний номер закінчується на 0C6L або LKKT.

Зарядний футляр AirPods Pro MagSafe: A2190. Серійний номер закінчується на 1059 або 1NRC.

Зарядний футляр MagSafe AirPods Pro (2-го покоління): A2700.

Серійний номер також можна ввести на сторінці обслуговування Apple.

Дизайн зарядного футляра AirPods

Зовнішній вигляд зарядного футляра для AirPods першого та другого поколінь має квадратну форму. Якщо це оригінальний стандартний чохол, індикатор стану буде посередині, між AirPods. Якщо він бездротовий, індикатор стану знаходиться зовні, на передній частині корпусу.

Всі інші зарядні кейси мають плоску прямокутну форму, зокрема для AirPods (3-го покоління) та AirPods Pro.

Щодо AirPods Pro (2-го покоління), то зрозуміти, що це саме вони, дещо простіше: їх зарядний футляр MagSafe Charging Case має петлю для шнурка збоку та динаміки внизу.

Висновок

Незважаючи на те, що всі AirPods виглядають однаково, ідентифікувати їх можна. Це важливо, якщо вам потрібно замінити аірподси, відремонтувати або перевірити їх перед покупкою.

Найнадійніший спосіб дізнатися, які це AirPods, знайти серійний номер або номер моделі та порівняти з офіційним маркуванням.