Гід покупця: які квіти обрати, що вони символізують та як за ними доглядати?

Iснує багато приводів подарувати гарний букет близькій людині. І в кожному конкретному випадку квіти повинні нести певне посилання, що відповідає приводу. При виборі квіткової композиції приділяють увагу і складу букету, і його оформленню. Флористи компанії Flowers.ua, яка вже 20 років займається доставкою квітів та подарунків, поділились своїми знаннями та лайфхаками.

Приводів для придбання букету квітів достатньо

Сучасні інтернет-магазини мають величезні каталоги квітів https://flowers.ua/ua/bukety-tsvetov, де кожен знайде букет до душі. Замовити букет можна в один клік, а доставка в більшості випадків здійснюється безкоштовно. При виборі букету в подарунок, експерти компанії радять в першу чергу брати до уваги привід та особисті уподобання тієї людини, котрій призначається букет.

Ювілей чи річниця. В цей день заведено дарувати великі та пишні букети, зі стрічками та додатковими подарунками. Півонії, нарциси та лілії найкраще підходять до святкової дати.

День народження. Багато флористів радять дарувати стільки троянд, скільки років виповнилося отримувачу. Існує і компромісний варіант із 21 або 31 троянди. Можна подарувати й більш скромний букет, але варто забути про “студентську” 1 троянду. Такий вибір обов’язково буде розкритикований.

Подарунок колезі або професійне свято. Якщо на роботі заведено дарувати букети на пам’ятні дати, обирайте скромний букет без романтичного підтексту. Для цієї мети ідеально підходять квіти в коробці. Така композиція виглядає елегантно та стильно, а коробку надалі можна використовувати для зберігання будь-чого.

Фото: Flowers.ua

На що звертати увагу при виборі свіжих квітів?

Досвідчені флористи добре знають, які квіти необхідно взяти для складання свіжого та яскравого букета. Однак при покупці на ринку продавці часто нехтують правилами, щоб продати рослини, які вони, з фінансової точки зору, не можуть викинути.

Покупець, який хоче придбати свіжі квіти, має пам’ятати, що при виборі необхідно оглянути всі квітки від кінчиків стеблів до верхівки бутонів. Звертати увагу варто на такі моменти:

бутони мають бути пружними, тримати форму;

пелюстки у квіток повинні бути природного кольору;

листя у рослин повинне бути свіжим і насичено-зеленим

стеблі також мають бути свіжими, а зріз – під 45° та без потемнінь;

аромат* має бути легкий, ледь помітний, або насичений – залежить від сорту квіток.

*у продажу трапляються квіти, які не мають аромату. Це означає, що їх утримували в спеціальних розчинах і є можливість, що як тільки ви принесете їх додому, з кімнатною температурою вони відразу почнуть засихати.

Фото: Flowers.ua

Значення та символізм квітів, що мають найбільший попит

Троянди – це найпопулярніші квіти. Всі відтінки червоного виражають любов і пристрасть, персикові та кремові – скромність та ніжність, а яскраво-рожеві троянди підійдуть для оформлення букетів, які презентуються на знак подяки. Жовтими трояндами можна висловити справжню дружбу. Білі троянди ідеальні для подарунка молодятам, адже вони символізують вірність та чистоту, повагу та ніжність.

Хризантеми – це квіти, які уособлюють вдячність та дружбу. Червоні хризантеми – прихильність, білі – чистоту та невинність, жовті – ніжність.

Тюльпани – ці квіти символи весни виражають щастя та радість, надію на світле майбутнє.

Лілії чудово підійдуть для вираження свого захоплення людиною. Дуже часто можна зустріти букет нареченої з білими ліліями, котрі уособлюють ніжність та чистоту молодої.

Гербери – ефектні квіти, що нагадують великі ромашки. Ними можна передати найтепліші почуття та відданість.

Догляд за букетами та зрізаними квітами

При оформленні квіткових композицій та букетів флористи зазвичай використовують різноманітні сорти квітів. Догляд за тим чи іншим букетом залежить від виду рослини, однак спеціалісти компанії наводять загальні принципи догляду:

Підрізаємо стебла. Під час перевезення троянди та будь-які інші квіти знаходяться без підживлення як мінімум 1-2 години. За цей час капіляри стебел підсихають. Щоб букет отримав підпитку, потрібно підрізати стебла і лише потім ставити його у воду. Флористи радять робити косий зріз (45°), щоб площа поглинання вологи була більшою.

Зрізаємо нижнє листя. Все нижнє листя видаляють для того, щоб живлення отримував бутон, а не зелень. До того ж від контакту з водою листові пластини через деякий час почнуть гнити що згубно діє на зовнішній вигляд букету.

Вода для букета. Вода має бути холодною, але не крижаною. Бажано використовувати очищену воду, хоча не завжди є така можливість. Але відстояна теж підійде. Наслідуючи деякі народні поради, багато хто додає у вазу з водою цукор, проте робити це найсуворіше заборонено. Цукор прискорить процес бродіння. Краще користуватися спеціалізованими мінеральними добавками або вугільним порошком, який є природним фільтром. Щодо об’єму рідини, то в середньому заповнюють 1/2 або 2/3 вази.

Вибір місця для букета. У холодну пору року не можна ставити квіти біля обігрівачів, тому що рослини не переносять сухе повітря та тепло. Протяги також згубно впливають на них, пересушуючи стебла та листові пластини. І також не можна ставити вазу неподалік від кондиціонера. Оптимальним розташуванням стане місце, куди сонце світить 2-3 години на день. Звичайно ж це має бути чільне місце, щоб букет радував око.

Догляд за рослинами має заспокійливий ефект

Згідно з низкою досліджень, догляд за декоративними рослинами зменшує стрес, сприяє появі заспокійливих емоцій. Якщо ви, сидячи на робочому місці, дивитиметеся на улюблену рослину, через деякий час помітите, що рівень тривожності та почуття самотності зменшилися. Це відбувається через появу відповідальності та потреби піклуватися про своїх представників флори. Також догляд за рослиною здатний підвищити рівень креативного мислення та збільшити творчі здібності людини.

Для людей, які страждають на депресію, домашні квіти або букети квітів стануть нагадуванням про важливість турботи й про самого себе. Наприклад, полив рослини нагадує про те, що потрібно і самому дотримуватися водного балансу організму. Таким чином, догляд за кімнатними рослинами неодмінно допоможе покращити емоційний стан, а також навчить піклуватися про своє здоров’я.