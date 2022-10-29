Гід покупця: за якими критеріями вибрати складаний ніж на кожен день

Гарний гострий ніж ніколи не буде зайвим навіть якщо ви звичайний офісний працівник. Можна покласти його в бардачок машини, аптечку або тривожну валізу, але при екстрених ситуаціях ніж може стати дуже корисним.

Також складаний ніж можна покласти в сумку, рюкзак або просто носити в кишені в місті, для виконання звичайних господарсько-побутових завдань.

Поради щодо вибору складного ножа

Основні критерії для вибору гарного та практичного складаного ножа для щоденного носіння досить прості. Керуючись ними можна легко вибрати хороший ніж, який буде практичний у використанні, зручний у носінні, не вважатиметься холодною зброєю і при цьому буде мати помірну вартість, – зазначають експерти українського ножового бренду Arms Area https://armsarea.com/ та приводять кілька корисних порад щодо вибору.

Одним із найважливіших параметрів на який найменше звертають увагу недосвідчені покупці, це компоненти та матеріали з яких зібраний ніж. Від цього залежить його вага та міцність. Сучасні матеріали та технології дозволяють робити складні ножі технологічними, і водночас надійними, – кажуть спеціалісти компанії.

Руків’я ножа найважливіший елемент конструкції, від якості виготовлення ручка залежить зручність використання ножа та ефективність роботи. Хорошим вибором буде складаний ніж зі спеціальним матеріалом на накладках стеклотекстоліт G10. Такий матеріал не холодитиме руку взимку, а при роботі мокрими руками не вислизатиме з руки.

Сталь для ножа звичайно один з найголовніших елементів конструкції. Існують дешеві сталі, сталі середнього рівня та дорогі – преміум сталі. Все залежить від бюджету, але найкраще відразу відмовитися від дешевих сталей, такі клинки доведеться часто точити і вони будуть малоефективними. Хорошим вибором за поєднанням ціна та якість будуть сталі середнього рівня, наприклад AUS 8A, 440 С, 9Cr18MoV. Вони добре тримають заточку, при правильному догляді практично не іржавіють і водночас ножі з таких сталей коштують не великих грошей.

Ще один важливий критерій повсякденних ножів – це неналежність їх до холодної зброї. Добре коли у продавця є сертифікат, який підтверджує неналежність виробу до холодної зброї, а якщо такого немає, то можна орієнтуватись на кілька ознак які дають змогу зрозуміти, що це не холодна зброя, отже:

довжина леза від вістря до ручки не повинна перевищувати 9 см (90 мм);

товщина леза у самому широкому місці повинна бути не більше 2.5 мм;

повинен бути упор на ручці ножа, який не дасть зісковзнути руці на лезо.

Це основні ознаки на які можна орієнтуватись при покупці.

Ціна на складаний ніж

Хороший ніж виготовлений зі сталі середнього цінового сегмента, можна купити в діапазоні $30-50 залежно від бренду та моделі ножа. Також якщо бюджет дозволяє витратити на ніж більше грошей можна звернути свою увагу на ціновий діапазон від $100.

Купуючи дорожчі ножі з преміум сталлю також слід розуміти, що обслуговування та заточування таких сталей набагато складніше, оскільки твердість сталі вища ніж у сталей бюджетного сегмента. В Україні найпопулярнішими є ножі в середньому ціновому діапазоні. Поважні бренди тестують свої ножі, і кожен покупець може бачити можливості клинка перед тим як купити. Тести ножів також можна знайти на сайтах компаній.