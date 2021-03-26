Гид потребителя: что такое фотоэпиляция и насколько она эффективна

Большинство женщин и мужчин всегда удаляют нежелательные волосы. Некоторые люди пользуются бритвой или воском, совсем не обращая внимания на дискомфорт связанный с этой процедурой, потому что это нужно делать часто и регулярно. Для решения этой проблемы есть два подхода — депиляция и эпиляция.

Депиляция — временное удаление стержня волоса, расположенного над поверхностью кожи.

Эпиляция — удаление волос с прикорневой частью, вызывающей повреждение волосяных фолликулов, или «навсегда». В зависимости от поставленной задачи клиенты могут выбрать эпиляцию дома (химическая эпиляция, фотоэпиляция), в салоне красоты (депиляция воском, электролиз) или в центрах эстетической медицины (все методы эпиляции).Сегодня в условиях пандемии коронавируса и связанных с этим карантинных ограничениях, многие стараются это делать дома, поскольку современные фотоэпиляторы в Украине стали доступны в торговых сетях.

Виды депиляции и эпиляции

Существующие виды депиляции и эпиляции можно классифицировать следующим образом:

Депиляция:

Выщипывание.

Бритье.

Химическая депиляция.

Восковая депиляция.

Эпиляция:

Электролиз Лазерное удаление волос. Фотоэпиляция.

В последнее время, как уже отмечалось выше, многие предпочитают делать эпиляцию методом фотоэпиляции. Фотоэпиляция или IPL — означает «интенсивный импульсный свет» — это дальнейшее развитие лазерного лечения.

Что такое фотоэпиляция

Метод основан на принципе селективного фототермолиза. В соответствии с этим принципом меланин волоса поглощает световую энергию, которая затем преобразуется в тепловую энергию, что в конечном итоге приводит к разрушению волосяного фолликула.

В фотоэпиляции используется широкополосный источник света или источник немонохроматического света. Генерируются интенсивные световые импульсы — от 400 до 1200 нм, видимый и ближний инфракрасный диапазоны длин волн перекрываются, то есть происходит это в области с сильным поглощением меланина. В отличие от лазеров, световой узор на коже представляет собой прямоугольник размером от 4,5 до 10 см 2., в зависимости от производителя.

Безусловные преимущества фотоэпиляции — это незначительная болезненность, неинвазивность методики и возможность немедленного воздействия на группу фолликулов. После процедуры волосы выпадают в течение 10-14 дней. Фотоэпиляция может удалить даже самые светлые волосы. Несколько процедур зависят от многих факторов: от зоны эпиляции, скорости роста волос, возраста и т. д. Показанием к фотоэпиляции являются нежелательные волосы не только у женщин, но и у мужчин. После первого курса лечения количество фолликулитов снижается на 60-70%.

Удаление волос с помощью IPL работает для большинства типов кожи, но волосы должны быть темнее кожи. Светлые, рыжие и седые волосы редко дают стойкий результат, а полностью белые волосы невозможно удалить даже с помощью IPL. Чем темнее и гуще волосы, тем легче от них избавиться.

Противопоказания к проведению процедур лазерной или фотоэпиляции

К абсолютным противопоказаниям относятся: загар (процедуру нельзя проводить в течение 28-35 дней после последнего облучения), беременность, психические расстройства (например, эпилепсия), серьезные соматические заболевания в фазе декомпенсации, герпетическая инфекция в острой фазе. При поражениях кожи, опухолях и приеме фототоксических препаратов (системные ретиноиды, антибиотики тетрациклинового ряда и др.).

К относительным противопоказаниям относятся: возраст до 18 лет, гирсутизм и гипертрихоз, склонность к келоидам и гиперпигментации, фотодерматоз.