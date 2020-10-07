Гид потребителя: что такое интенсивные курсы английского языка

Рано или поздно у многих людей возникает желание изучить английский язык, или бегло заговорить на иностранным буквально за пару месяцев. Для этого разработаны интенсивные курсы. Они включают уроки английского языка для начинающих. Чтобы изучать иностранный таким образом, нужно иметь желание, и стремление развиваться. А преподаватели помогут добиться успеха.

Преимущества интенсивного курса

Специалисты New York Language School выделяют следующие плюсы изучения английского в динамичном темпе:

обучение проходит максимально быстро. Такая методика особенно востребована в случаях, когда требуется выучить английский язык как можно скорее. К примеру, запланирована командировка или приобретена путевка. А чтобы не носить везде с собой разговорник и пытаться найти нужные фразу, можно пройти курс, который позволит начать бегло разговаривать хотя бы простыми фразами;

быстрое и эффективное развитие навыков говорения. Курсы помогают избавляться от зажатости. На уроках уделяют больше внимания как раз диалогам, поэтому психологические барьеры быстро преодолеваются, а преподаватель помогает в этом;

ученик постоянно вовлечен в образовательный процесс. Приходится посещать уроки несколько раз в неделю, выполнять домашние задания.

Специалисты отмечают следующие особенности интенсивных курсов:

восприятие иностранной речи получается целостным. Переводятся общие фразы, а не по отдельности слова;

появляются навыки спонтанного разговора, то есть человек сможет вести коммуникацию с собеседников в виде быстрых ответов;

за короткий период времени получится запомнить большой объем слов и устойчивых выражений. Будут задействованы специальные речевые каркасы, благодаря которым получается намного быстрее строить разговор, даже обучаясь с нуля;

используются мнемонические приемы, чтобы лучше запоминать выражения. А для этого обычно применяют ассоциации;

во время прохождения курса больше отдается времени для разговорной практики, а не грамматике и теории. Это основное отличие интенсивного обучения от обычного школьного образования.

Более того, интенсивные курсы являются адаптивными, то есть их можно перестраивать и изменять с учетом целей обучения клиентов.

Интенсивные курсы английского языка

Методики обучения следующая:

коммуникативная. Позволяет максимально быстро освоиться в англоязычной среде;

эйдическая. Благодаря ей получается максимально быстро и практически без усилий запоминать большие объемы данных;

сенсорная. В данном случае используются все системы восприятия – слуховая, зрительная, тактильная.

Уроки обычно длятся по 90 минут и проводятся минимум дважды в неделю. В группе собирается от 5 человек. Самый популярный курс английский интенсив, Киев предлагает самый большой их выбор всем, кому необходимо максимально быстро освоить иностранный язык. Ускоренный курс отличается насыщенным графиком, который вместе с высокой концентрацией внимания и хорошей работой памяти дают возможность эффективно овладеть новыми знаниями.