Гид потребителя: к чему должны быть готовы владельцы отопления на твердом топливе

2021 год начался с повышения цен на электроэнергию и газ. Владельцы больших домов, загородных дач, производственных объектов снова задумались, как бы сэкономить на отоплении. Уже не первый год, многие украинцы решают проблему отопления своих жилищ с помощью перехода на твёрдое топливо — котлы, печи с водяным контуром, воздухогрейные печи, булерьяны, различного рода буржуйки на дровах и угле.

Проще и легче, конечно же, установить отдельностоящую печь и греть воздух. То есть, печь подбирается исходя из объёма, а не площади помещения, отмечают специалисты компании «Очаг». Также учитывается теплоизоляция стен, герметичность окон.

Воздухогрейную печь достаточно просто смонтировать — для этого нужно лишь подключить её к дымоходу.

Однако для отопления дома большой площади нет вариантов воздухогрейных печей, кроме печей промышленного типа или печей булерьян, которые не всегда эстетично смотрятся в доме. В этом случае предпочтение стоит отдать твердотопливному котлу, который можно установить в специальном котельной помещении, а тепло развести по комнатам с помощью радиаторов.

На украинском рынке сегодня представлен огромный ассортимент твердотопливных котлов — традиционного, длительного горения, пиролизные модели, котлы шахтного типа.

Установка котла центрального отопления более дорогостоящая. Так как, требует специальных знаний, и самостоятельно такую работу будет сделать сложно, в отличие от подключения печи или буржуйки.

Также установка котла на твердом топливе предусматривает покупку радиаторов, насоса, клапанов безопасности, расширительного бачка, насоса и других дополнительных материалов.

К чему ещё должны быть готовы владельцы отопления на твердом топливе?

Во-первых, к заготовке дров. Чтобы отопительный прибор работал на полную мощность, выдавал в систему положенную теплоотдачу, его необходимо топить хорошими дровами.

Что значит хорошие дрова? Для твердотопливных отопительных приборов нужна древесина с уровнем влажности не выше 20% — дрова, которые были срублены и лето пролежали на улице. Также важна порода дров. Большую теплоемкость имеют твёрдые породы — дуб, бук, граб, фруктовые деревья.

Во-вторых, владельцы твердотопливных отопительных приборов должны быть готовы к регулярной чистке дымоходной трубы. В зависимости от вида топлива, температуры на которой работает котел, наличия утепления дымохода и ряда других факторов, со временем теплообменник отопительного прибора и труба внутри покрываются слоем твёрдого налета сажи, которую нужно регулярно удалять. Для этого стоит запастись специальными инструментами (щётками, ершиками, гибкими ручками, тросами), которые помогут удалить загрязнение.

Для того чтобы облегчить чистку и размягчить налёт сажи, рекомендуется использовать специальное средство для чистки твердотопливных котлов и дымоходов. Порошок добавляется на топливо перед розжигом котла. В результате горения, средство выделяет активный компонент, который вступает в реакцию с сажей, меняется её структура. В результате регулярного применения порошка для чистки дымохода и котла, часть креозота осыпается, а часть легко поддаётся чистке щёткой.

Чистка дымохода необходима, так как большое количество сажи в котле и дымоходе снижает эффективность отопительного прибора, может привести к проблемам с тягой, а также стать причиной возгорания.

Зная все нюансы и небольшие хитрости в эксплуатации и обслуживании твердотопливных отопительных приборов, можно без усилий уменьшить свои затраты на отопление, путем перехода на твёрдое топливо. Монтаж и установка твердотопливного котла или печи окупится уже в ближайшее время.