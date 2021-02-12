Гид потребителя: как найти грамотного электрика (электромонтажника)?

Достаточно часто большой ремонт в квартире или доме сопровождается заменой всей электропроводки. Своими силами эту работу выполнить достаточно трудно – необходим грамотный электрик.

Вопрос: как найти электрика, действительно разбирающегося в особенностях прокладки кабеля или установке розеток из огромного количества объявлений, размещенных в газетах или на страницах Интернета, расклеенных на остановках транспорта?

Специфика работы

Сложность поиска в специфике их работы. Например, работу специалиста по укладке кафеля или по оклейке обоев всегда можно зрительно проверить на качество. Работа электрика в основном скрыта от глаз, а видимая часть очень мала – представить ее в виде портфолио профессионала невозможно.

Не разбирающийся в тонкостях электрики заказчик может проверить:

ровно ли установлены розетки;

работают ли выключатели;

отсутствует ли запах дыма и специфический запах проводки.

Проверив несколько этих критериев — заказчик удовлетворяется сделанной работой. Но такие результаты не единственные показатели качества работ по электромонтажу. Неприятные сюрпризы могут появиться очень скоро. В лучшем случае потребуется заменить проводку.

Электрик или электромонтажник

Специалисты рекомендуют доверять работу по монтажу новой проводки не обычным электрикам или монтерам, а электромонтажникам.

Электрик или электромонтер занимается небольшим ремонтом, меняет лампочки в подъездах, устанавливает счетчики и выполняет другую несложную работу, связанную с домашним электричеством.

Электромонтажник – более сложная профессия. Человек ею владеющий делает монтаж кабеля «под ключ». Он разбирается, где и как можно проложить кабель нужного сечения, каким инструментом сделать разметку и ответвления, как собрать щитовую и многое другое, не известное простому монтеру.

Основные критерии специалиста

На наш взгляд специалист по монтажу должен обладать четырьмя основными критериями, характеризующими его, как профессионала.

Первый из критериев — стиль работы мастера

Он включает помимо аккуратности – пунктуальность, четкость и внимательность к мелочам. Специалист сделает работу не просто грамотно, а и красиво: ровные трассы, по уровню сделанные штробы и розетки с выключателями, правильное крепление в установочных коробах и многое другое — это его уровень качества.

Он никогда не оставит после своей работы мусор, обрезанные кусочки кабеля или изоляции. Его инструменты всегда хорошего качества, аккуратно убраны в специальные электромонтажные ящики. Работает он обычно в спецодежде с использованием средств защиты.

Для него важно не только выполнение самой работы, но и общение с заказчиком. Он внимателен, вежлив, находит компромисс между пожеланиями заказчика и необходимостью качественного исполнения работы. Он может предложить несколько вариантов, наиболее подходящих под те или иные задачи выдвигаемые хозяином помещения. Все это присуще только специалисту.

Второй из критериев – работу делать с учетом правил, норм и специфических технологий

Для работы необходимо выбирать специалиста по электромонтажным работам с квалификацией, который проходит периодически стажировку и переквалификацию, совершенствует свои знания, изучает новые правила и технологии.

Грамотный электромонтажник никогда не соединит напрямую два плохо совместимых материала – алюминий с медью, не станет скрутку делать под штукатуркой, а тем более изолировать ее скотчем и автомат установит по норме, а не по максимуму, чтоб «не выбивало»

Настоящий специалист начнет работу:

с разметки на плане;

просчета общей нагрузки;

разделения всей электропроводки на группы;

расчета и подбора всей токовой аппаратуры и необходимой защиты.

Даже если это будет небольшой набросок карандашом на бумаге – это все равно будет проект будущей работы по монтажу.

Проложить проводку не очень трудно, но одно дело растянуть кабели по всему дому и подсоединить их к щитку, а совсем другое: распределить общую нагрузку по группам в зависимости от помещения, обеспечивая, таким образом: надежность эксплуатации, безопасность для человеческой жизни и работы всех электроприборов в доме.

Он не пойдет «на поводу» у заказчика, делая работу и заведомо зная о будущих проблемах и нарушениях, а найдет компромиссный правильный вариант, устроивший хозяина помещения.

Третий из критериев — работать только с качественным специальным инструментом

Специалисты из компании, занимающейся всеми видами монтажа электросистем, оснащены современными инструментами, специально предназначенными для работы по электромонтажу.

Для работы им может понадобиться: штроборез, оснащенный промышленным пылесосом, для минимизации пыльной работы. Поэтому пришедшему работать с «болгаркой» — не стоит доверять серьезную работу по монтажу.

Помимо штробореза в его рабочем чемодане будут обжимные клещи и инструмент, снимающий изоляцию, разные уровни, отвертки, пассатижы, удлинители, складная лестница и другое специфические инструменты.

Вот алгоритм работы профессионала:

заходит в дом со своим инструментом и приспособлениями для работы; готовит план-проект; работает; убирает мусор; сдает работу заказчику; xскладывает свой инструмент, прощается и уходит.

Четвертый из критериев – использование качественных надежных материалов

Качественная кабельная продукция, изоляция, розетки, выключатели, комплектующие для щитовой и многое другое должно быть от надежных производителей, работающих на рынке материалов достаточно долго, чтобы хорошо себя зарекомендовать.

Брендовая продукция обходится заказчику дороже обычных дешевых аналогов, но она обеспечивает бесперебойную работу всей электросистемы в доме.

В чем состоят ее преимущества:

изготовлена из качественного сырья и материалов;

лучше настроена и выверена по размерам;

повышена надежность;

имеет минимальный процент отбраковки.

Кроме материала в арсенале профессионала и брендовые инструменты от соответствующих производителей.

Если перед заказчиком стоит выбор: вызвать электрика или выбрать специалиста по электромонтажу для создания надежной и качественной проводки — стоит еще раз подумать и учесть эти четыре критерия.

Небольшое заключение

Все электрики (или точнее электромонтажники) делятся на группы: халтурщики из объявлений на остановках – «сделаем любую работу быстро и качественно», инженеры с электротехническим образованием, работающие на себя или компании, занимающиеся электромонтажом.

Первых не стоит рассматривать, если заказчику нужно качество и надежность. Из вторых – несомненно, есть много профессионалов, заинтересованных в своей работе, заработке и репутации. Однако специалисты советуют обращаться в компанию по электромонтажу.

Серьезная компания имеет возможности закупать материалы и инструменты оптом, а значит — для заказчика они будут дешевле. Она заинтересована в хорошей репутации, и будет повышать профессиональный уровень своих работников. При необходимости в компанию можно обратиться вновь – у нее есть адрес, и она работает официально.