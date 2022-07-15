Гид потребителя: Как узнать свой тип волос и правильно подобрать средства ухода

Многие смотрят на обложки журналов и задаются вопросом, как получить такие же сильные, блестящие локоны? Секрет заключается в правильном подборе средств, которые будут подходить волосам и точно соответствовать их типу.

Использование профессиональной косметики для волос, которая 2022 году становится все более популярной https://krasotashop.com/kosmetika-dlya-volos/, еще больше будет способствовать успешной профилактике от повреждения волосяного покрова.

Знай свой тип волос

Эксперты рекомендуют в первую очередь понять уникальность своих волос, а затем уже на их основе устанавливать эффективный уход.

Помимо очевидных категорий, таких как прямые, волнистые или кудрявые волосы, есть несколько других факторов, которые следует учитывать при определении типа волос, это:

форма волосяных фолликулов;

густота волос;

пористость волос.

Специалисты рассказывают шаг за шагом, что это не так уж и сложно.

Форма волосяных фолликулов

Скручивание волосяных волокон влияет на форму фолликулов, то есть мешочков в коже, из которых растут волосы. Чем более плоский или овальный фолликул, тем кудрявей волосы. Округлая форма означает прямые волосы. Если вы не уверены, к какой категории относятся ваши волосы, дайте им высохнуть на воздухе без каких-либо средств после мытья и понаблюдайте за их естественной текстурой.

Волосяной фолликул – это мешочек, из которого растут волосы.

Прямые волосы легко узнать, они не имеют естественных изгибов. Отдельные пряди могут быть тонкими или грубыми, толстыми или тонкими, но они всегда ложатся прямо, не завиваясь.

Совет: они, как правило, становятся более жирными, поэтому рекомендуют избегать тяжелых сывороток или масел, а также частого мытья, которое может вызвать чрезмерное выделение кожного жира на коже головы. Сухой шампунь незаменим для жирных волос.

Волнистые волосы находятся где-то между прямыми и вьющимися. У них небольшие S-образные волны (но в основном от ушей снизу), они еще прямые у корней и в области макушки. Конечно, их можно разделить на категории от самых нежных до более выразительных, с более грубой структурой и тенденцией к завивке.

Совет: Для сохранения объема и формы используйте средства с легкой структурой (пенки и гели) и после мытья выдуйте влажные (не мокрые) волосы диффузором вниз головой.

Кудрявые локоны упругие, с пышным объемом и четко очерченными локонами. Впоследствии они могут варьироваться в зависимости от диаметра самих локонов.

Совет: Что касается ухода, используйте продукты (кремы или молочко), которые препятствуют увлажнению, так вы предотвратите неприятное пушистость и потерю формы.

Афротип представляет собой высший уровень волнистости волос. Спирали образуют компактное целое, имеют форму буквы S или Z и иногда могут запутываться.

Совет: важно питание, поэтому запаситесь масками, маслами и кремами, которые сохранят крепкое здоровье волос.

Как определить густоту волос?

Вы можете легко узнать диаметр волос. Возьмите одну прядь и положите ее на стол. Если вы едва видите или чувствуете волос между пальцами, у вас тонкие волосы. Противоположный полюс составляют грубые волосы — они выглядят густыми и их текстура тоже заметна. Диаметр волос влияет на то, насколько хорошо они будут держаться. Жесткие волосы склонны к завиванию и требуют большего увлажнения.

Возьмите переднюю часть волос и потяните ее в сторону. Если ваша кожа головы значительно прорежена, у вас редеющие волосы. Если вы едва видите пробелы, у вас густые волосы. Средняя плотность снова где-то посередине.

Как определить пористость волос?

Пористость это то, насколько волосы способны впитывать влагу. Поместите волосы в миску с водой и наблюдайте за их движением. Быстрое опускание на дно указывает на высокую пористость, так как волосы могут впитать всю влагу. Если они всплывают на поверхность, то мы имеем дело с плохой абсорбцией и, следовательно, с низкой пористостью. Золотая середина, то есть волосы с нормальной пористостью плавают где-то посередине между поверхностью воды и дном.

Низкая пористость приводит к более длительному высыханию и, прежде всего, накоплению нанесенного продукта, а не его впитыванию.

Совет: наносите средства для волос равномерно и тщательно распределяйте, в идеале на слегка влажные волосы.

С другой стороны, сильно пористые волосы быстро впитывают влагу и часто требуют большего количества косметики для волос. Хотя волосы быстро сохнут, они не увлажняются и не питаются. Это вызвано пробелами или трещинами в их структуре, часто вызванными химической обработкой, термической укладкой или другими повреждениями.