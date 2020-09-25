Гид потребителя: какие основные виды автострахования существуют в Украине

Специалисты ответили на распространенные вопросы о страховании автомобилей и дали полезную информацию, которая поможет вам принять решение. «Автогражданка» или ОСАГО онлайн сегодня доступно в разных страховых компаниях, что в эпоху пандемии, избавляет автолюбителей от посещения офисов страховых компаний.

Зачем нужна автостраховка?

Закон гласит, что для вождения автомобиля по дорогам Украины вам нужна как минимум страховка ОСАГО. Такую страховку ваш автомобиль также иметь, если он припаркован на улице или у вас дома.

Какие виды автострахования существуют?

Существует три основных вида автострахования с разными уровнями защиты:

ОСАГО

Страхование только от третьих лиц является минимальным требованием закона https://www.liga.net/insurances/osago. Если вы виноваты в аварии, она покроет ущерб, нанесенный вами автомобилям и имуществу, принадлежащему третьим лицам. Третья сторона — это лицо, не участвующее в оформлении страхового полиса. Вы и ваш страховщик являетесь первой и второй сторонами. Она также окупит травмы. “Зеленая карта”

За пределами Украины, ОСАГО не действует, поэтому следует приобретать международно признанную страховку, называемую “Зеленой картой”. Ее поддерживают большинство европейских стран и некоторые бывшие постсоветские страны. КАСКО

Комплексное автострахование добавляет возмещение ущерба вашему автомобилю и защиту от пожара, различных повреждений и угона третьими лицами.

Все ли полисы автострахования одинаковы?

Нет. Убедитесь, что они покрывают то, что вам нужно застраховать, и что вы не платите за то, что вам не нужно.

Если необходимые вам вещи, например страхование переднего стекла, не включены в полис, проверьте, дешевле ли добавить их к страховке или оплачивать отдельно.

Как рассчитывается взнос по страхованию автомобиля?

Страховщики учитывают ряд факторов, чтобы решить, насколько большой риск для вас и вашего автомобиля. Это включает:

на какой машине вы ездите

ваш возраст

ваш опыт вождения

уровень преступности на транспорте в вашем районе

где хранится машина

история ваших претензий

Удешевит ли прохождение продвинутого курса вождения мою страховку?

Возможно. Некоторые страховые компании предоставляют скидки за прохождение определенных продвинутых курсов вождения.

Курс следует рассматривать скорее как способ улучшить свои навыки вождения, а не как способ получения более дешевой страховки.

Могу ли я оформить страховку на другое имя, чтобы удешевить ее?

Основным водителем транспортного средства должен быть главный водитель, указанный в полисе.

Что такое страховая франшиза?

Франшиза — это часть, которую вы должны заплатить при подаче страхового иска. Таким образом, если ваша франшиза составляет 1000 гривен, а сумма претензии составляет 2000 гривен, ваш страховщик выплатит только 1000.

Страхование автомобилей с доработками

Об изменениях в конструкции авто необходимо сообщать при оформлении страховки. Они делятся на две категории:

структурные

косметические

Как правило, модификации делают страховку дороже, если только вы не добавляете что-то вроде парктроника.

Почему страхование молодых водителей такое дорогое?

Водители в возрасте от 17 до 24 лет в три раза чаще, чем водители любой другой возрастной группы, могут травмировать кого-либо в автокатастрофе.

Молодые водители также склонны иметь молодых пассажиров. Если молодой человек серьезно травмирован и нуждается в пожизненном уходе, он будет нуждаться в нем дольше, чем пожилой человек, что обойдется страховщикам дороже.

Снижение стоимости страховки для молодых водителей

Есть несколько способов снизить стоимость страховки для молодых водителей, в том числе:

Страхование «черного ящика». Варианты с использованием спецустройства — «черного ящика» для отслеживания скорости и стиля вождения водителя, могут быть хорошим способом для молодых водителей.

Добавление опытных водителей. Добавление в полис родителя или другого водителя старшего возраста может снизить стоимость страховки для более молодых водителей.

Я попал в небольшую аварию. Должен ли я сообщить об этом своей страховой компании?

Даже если вы не собираетесь обращаться в свою страховую компанию для подачи иска, вы должны сообщить им, если вы попали в аварию или вашему автомобилю был нанесен какой-либо ущерб.

Вы сохраните свой бонус без претензий, поскольку вы не потребовали его, но поскольку вы попали в аварию, это может повлиять на размер вашей премии.

Застрахован ли я, если возьму машину за границу?

В настоящее время, автомобильное страхование в Украине не предоставляет страховку от третьих лиц для поездок в ЕС и другие страны. Путешествие в такие страны, требуют дополнительной страховки — “Зеленой карты”.

“Зеленая карта” — это документ, подтверждающий наличие у вас необходимой автомобильной страховки для страны, которую вы посещаете. Его традиционно печатали на зеленого цвета карте.