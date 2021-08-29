Гид потребителя: общие аппаратные проблемы техники Apple и их устранение

Сегодня мы зависим от компьютеров во многих сферах — в работе, отдыхе после долгого дня или поддержании связи с семьей. Поэтому может казаться, что весь мир рушится, когда вы испытываете проблемы с компьютером, смартфоном или планшетом.

Даже у любимой многими техники компании Apple, существуют аппаратные проблемы, которые можно устранить только в сервисном центре, отмечают специалисты компании Mr.Fix. Случаются некоторые проблемы и с компьютерами Mac, часами Apple Watch, смартфонами iPhone и планшетами iPad, некоторые из них возникают чаще других и преследуют владельцев этих устройств, до тех пор пока устройства не отдадут в сервис Apple, где им проведут диагностику и исправят неполадки.

Общие аппаратные проблемы компьютеров Mac

Проблема с техникой Apple в том, что, владеющие компьютером Mac, просто ожидают, что он будет работать. А когда это не так, это становиться неприятным сюрпризом, даже если это небольшая поломка, — отмечают эксперты компании.

Дело в том, что большинство проблем компьютеров Mac сложно идентифицировать. Причина этого в том, что на самом деле неисправности при использовании таких устройств возникают нечасто. Но те из них, которые все еще существуют, могут варьироваться от незначительных, в основном воспринимающихся как разочаровывающие, до более серьезных, которые, скорее всего, вызывают ужас. Первая категория неисправностей (более мелкие) включает программы, которые работают необычно медленно, и файлы, которые не работают должным образом. К более обширным проблемам относятся неисправные жесткие диски и фатальные системные ошибки.

Иногда может быть очевидно, в чем причина возникшей у проблемы с Mac. Но в других случаях найти причину может быть не так просто, несмотря на тщательное следованиям инструкциям размещенных на сайте производителя. К счастью, существуют специализированные сервисы, которые могут помочь в поиске и устранении неисправностей, даже в таких казалось бы надежных устройствах.

В общих чертах, самые распространенные аппаратные проблемы компьютеров Mac (включая устройства серии MacBook и iMac) сводятся к таким:

неисправность клавиатуры;

неисправности аккумулятора и питания;

неисправность дисплея;

перегрев процессора/видеокарты;

хрип динамиков;

повреждения ОЗУ или накопителя.

Чаще всего причиной этих проблем является человеческий фактор, то есть неаккуратное обращение. Разлив жидкостей, ударные нагрузки, перегибы — все это может привести к разным поломкам. Но существует и производственный брак, даже на таких устройствах как ноутбуки и компьютеры фирмы Apple.

Мобильные устройства Apple

Все вышесказанное можно, можно отнести и к мобильным устройствам этой фирмы, смартфонам iPhone, планшетам iPad и часам Apple Watch. За некоторыми исключениями, им свойственны такие же проблемы.

Одной из главных аппаратных поломок, является повреждение дисплеев, что следует из самого предназначения таких устройств, мобильного использования.

Второй по частоте, является проблема с аккумулятором, которая чаще всего проявляется также в следствии неправильного использования. Зарядка некачественными или испорченными зарядными устройствами, что приводит к перегреву, вздутию и даже к возгоранию аккумуляторной батареи.

Третьей проблемой, которая также появляется в следствии действий владельца, считают намокание устройства, что может грозить ему полной гибелью, если не поспешить в сервис-центр. Такие случаи, как правило, не попадают под гарантийное обслуживание и могут быть исправлены только квалифицированными специалистами.