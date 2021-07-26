Гид потребителя: винодельческие регионы Италии и где производят лучшее вино

Солнечная Италия привлекает средиземноморским климатом, славится традиционными кулинарными изысками и возможностями шопинга. Но виноделие занимает в итальянской культуре особое место. Это предмет гордости итальянцев, а для туристов и ценителей итальянского – повод открыть для себя новые вкусовые сочетания, продегустировав очередной шедевр знаменитого итальянского виноделия. Чтобы разобраться во множестве образцов вина от итальянских производителей, достаточно иметь представление о главных винодельческих регионах. Именно они поставляют лучшие вина. Как это работает? Рассказывают эксперты компании Good Wine.

Например, выберите к ужину белое сухое вино Пино Гриджио. Производитель всегда указывается на этикетке, и здесь можно увидеть известный северный винодельческий регион Венето, специализирующийся на белых винах. Но кроме него есть и другие достойные регионы со своими лучшими винами.

Пьемонт

Регион Пьемонт неизменно занимает первую строчку во всех рейтингах итальянских вин. Сорта высшего качества, белые и красные, именно с последних началось восхождение Пьемонта на итальянский олимп винодельческого мастерства. Среди главных ингредиентов пьемонтских вин обязательно значатся сорта винограда Неббиоло, Барбарелла и Дольчетто.

Тоскана

Регион считается самым старинным в виноделии, которым здесь занимаются аж в 5 века (внимание!) до н. э. История ремесла продолжительностью в полтора тысячелетия – это ли не доказательство непревзойденного качества и неповторимого вкуса? Лучшие сорта винограда произрастают именно здесь, с названиями, мелодичными, как песня – Каберне Совиньон, Мерло, Пино Чёрный. Отменные и ровные вкусовые сочетания здесь получают, благодаря устойчивому теплому климату, мягко одобренному морским бризом.

Венето

Венето входит в тройку лидеров итальянского виноделия. Регион представляет собой район с разнообразными по условиям выращивания винограда территориями. Для местных производителей это возможность выпускать продукт в богатом ассортименте сортов и качественных характеристик. Основой служат сорта Гарганега, Глера, Корвина. Помимо известного вина Пино Гриджио, здесь рекомендуют обязательно попробовать Кьянти, Дзенато, Чело.

Другие винодельческие регионы Италии

Список итальянских винодельных регионов на этом не исчерпывается. Не менее знамениты территории, также продолжающие исторические традиции производства вина, это:

Южный Тироль – средоточие легких белых вин, которые изготавливаются из горных сортов. Прежняя принадлежность к Австрии дает о себе знать в местной уникальной рецептуре, проверенной многими веками и поколениями;

Сицилия – остров солнца, бесконечного моря, родина крепленого вина Марсала, мимо которого не проходит ни один ценитель дорогих белых вин;

Лацио – столичный регион, где Рим выступает не только как административный центр, но и как крупный производитель преимущественно белых вин с фруктовыми и свежими вкусовыми сочетаниями;

Умбрия – считается сестрой Тосканы и регионом, выпускающим вина с женским характером, сладкие и очень сладкие.

И пусть за окном привычная погода, а границы для поездок не всегда открыты, запросто можно совершить свой маленький винный тур по Италии – налить бокальчик для дегустации дома, чтобы приобщиться к ее вкусу, аромату и великолепным винным традициям!