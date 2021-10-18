Гид садовода: что такое агроволокно и как оно помогает в уходе за растениями

Часто можно услышать мнение, что собственный сад – это отлично, так как есть возможность выращивать все основные овощи, фрукты и радоваться экономии. Практика показывает, что результат сильно зависит от того, насколько хозяин будет следить за всеми показателями. Например, важен уровень щелочи в почве. Немалую роль берет на себя и влажность. Считается, что нужно поливать много и часто, однако нельзя не учитывать потребности конкретных растений.

Кроме того, важно правильно оценивать состояние почвы в определенный момент. Нужно учитывать погодные условия. Сильные дожди могут дать излишек влаги, что только вредит урожаю. Вот здесь на помощь и приходят современные материалы, отмечают специалисты компании Green Decor.

Они рекомендуют использовать агроволокно, чтобы оградить растения от:

ветра, града и дождя;

палящего солнца;

ночной прохлады;

первых заморозков.

Так называемое агроволокно — это нетканый материал, который производится из экологически безопасного полипропилена. Продается в виде рулонов разной ширины.

Состав и основные виды

Почему это лучшее решение? Эксперты советуют обратить внимание на структуру. Она пористая, но в меру. Это дает возможность проникать необходимому количеству влаги и света, дышать растениям. Отсекаются излишки, которые будут только во вред. Среди подвидов выделяют бинты, приствольные круги, затеняющие сетки. Кроме того, есть готовые наборы парников с дугами и колышками.

Садовые бинты могут заменить побелку. Не требуется большое количество времени, чтобы обернуть ствол. Это отличная защита от грызунов и насекомых, ожогов коры в периоды интенсивной солнечной активности. Также материал подойдет, чтобы оградить ствол от последствий ранних заморозков с перепадом температуры до -5 градусов по Цельсию.

Что касается кругов, то они имеют определенные диаметры. Рассчитаны, чтобы закрывать зону, не покрытую газоном. Помогают в мульчировании, уходе за деревьями или кустарниками. Почва в этом месте остается рыхлой и ухоженной, оптимизируются влагообмен и испарения. Не нужно тратить время на прополку и переживать, что растение зальет излишней водой при очередном дожде. Использовать агроволокно можно почти круглый год, кроме зимы.

О парниках и сетках

Парники – это лучшее укрытие для растений, которые необходимо рано высаживать в грунт. Рассада под таким тентом будет чувствовать себя отлично. Внутри создается уникальный микроклимат с оптимальной температурой и влажностью. Солнечный свет без проблем проникает сквозь покрытие.

Что касается сеток, то это решения с определенным процентом затенения. Добиться такого результата удается за счет разных размеров ячеек. В составе присутствуют присадки, делающие полотно устойчивым к влиянию УФ-лучей, от которых обычные полимерные сетки просто рассыпаются спустя пару месяцев. Срок службы сетки составляет не менее 4–5 лет. С ее помощью можно:

защитить растения от излишнего солнца и сохранить влагу;

укрыть плоды и ягоды от птиц;

снизить интенсивность ветра;

исключить повреждения градом.

Нередко затеняющие сетки применяются для сушки фруктов, когда прямые солнечные лучи навредят продукту, а не доведут его до нужной кондиции, заключают специалисты из Green Decor.