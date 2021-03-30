Гид соискателя: какой следующий шаг следует сделать на пути к карьере IT-специалиста

Карьера — очень важное и запутанное решение для большинства людей. После бакалавриата многие студенты инженерных специальностей не знают, что делать дальше. При выборе карьеры проблема не в том, что разные люди дают разные советы, а в том, что сами соискатели не понимают, что им делать дальше. Что ж, такое случается с большинством, и это совершенно нормально, это тоже не их вина.

Вы также можете быть одним из тех, кто сталкивается с той же дилеммой. Вы не можете решить, какой следующий шаг вам следует сделать в своей карьере. Что, если вы пойдете на работу и не найдете там карьерного роста? Специалисты образовательного проекта по подготовке IT-специалистов ITEA в Харькове говорят, что существует множество вариантов, и выбрать один с учетом всех факторов — непростое решение. Они предлагают пройти онлайн-тест https://pathfinder.jobs/, чтобы уже сейчас начать попытки разобраться в этой проблеме и ответить на простые вопросы:

Пытались ли вы самостоятельно выяснить, что именно вы хотите делать (никого не слушая) ?

? Пытались ли вы спросить себя, в чем на самом деле заключается ваш интерес в IT?

Проявляете ли вы интерес к технологиям и хотите, лучше изучить это поле деятельности или вы считаете, что наилучшим образом подходите в управленцы?

Выбор карьеры

При выборе наилучшего варианта карьеры первое, что важно — это, без сомнения (давайте будем честными) зарплата или большая зарплата, и это основная причина, по которой люди путаются в различных доступных им вариантах. «Во-первых, вы должны понимать, что все варианты карьеры могут дать вам хорошую зарплату, если вы будете много работать. Итак, нам нужно выяснить, какой вариант карьеры может принести вам больше зарплаты, меньше разочарований и, самое главное, какой из этих вариантов вам нравится.» — говорят эксперты ITEA .

Несколько лет назад была мода на то, что высшее образование было лучшим способом максимизировать вероятность получения высокооплачиваемой работы в выбранной вами области. Но мир изменился, сегодня вы легко можете услышать об успешных разработчиках, которые никогда не получали ученой степени, или сменили профессию, но добились успеха.

Если вы хотите стать врачом, вам наверняка понадобится медицинская (или аналогичная) степень. Но для сферы IT технический диплом ВУЗа — это приятное дополнение, а не необходимость. Сегодня для многих работодателей важно ваше отношение, логическое мышление, любопытство и готовность учиться.

Есть много примеров, когда технические специалисты не имеют «соответствующих» степеней. Некоторые из ведущих деятелей технологической индустрии, включая Билла Гейтса, Стива Джобса, Марка Цукерберга, служат примером.

Профессия «инженер-программист» не обязательно требует степени в области компьютерных наук, достаточно активно самообучаться или для начала хотя бы пройти хорошие курсы.

Важно учиться

У образования в области компьютерных наук есть свои достоинства, но программирование в реальном мире практически включает в себя широкий спектр навыков, всеми ими не может овладеть ни один человек.

Нет необходимости поступать в ВУЗ для получения степени, если вы чувствуете что уже слишком поздно. Просто улучшите свои навыки и получите практические знания в области веб- или мобильной разработки, клиентского интерфейса, баз данных и инфраструктуры на хороших специализированных курсах. Вы можете использовать конкурентное программирование, чтобы преуспеть в своей области и подавать заявки непосредственно в компании. Также важно знать что нужно для прохождения тестов и собеседований. Вы должны быть очень увлечены программированием, активны в сообществе и иметь такую ​​же глубину и широту знаний, что и выпускник ВУЗа (это проще, чем кажется).

«Вполне можно устроиться на работу без ученой степени. Это может быть немного трудный путь, если вы не настойчивы и не целеустремлённы. Самое замечательное в технической сфере — это то, что это одно из немногих мест, где очень открыто подходят к найму.

Кроме того, если вы увлеченный программист / компьютерщик, вы также можете стать инженером Google / Facebook / Amazon без степени в области компьютерных наук. Но у вас должен быть достаточный опыт работы или, по крайней мере, вы должны быть немного известным в области программирования и быть достаточно самоучкой, чтобы понимать основы программирования.» — отмечают специалисты.

В современном мире технологии — это просто революционные изменения, оказывающие огромное влияние на каждый аспект сегодняшней жизни. Получив дополнительные знания, вы можете сделать свою карьеру в области компьютерных наук, даже если вы не заканчивали профильный ВУЗ.