Гід споживача: чому саме загартоване скло, а не захисна плівка краще для захисту екрану смартфонів

Сучасний смартфон – це не просто засіб зв’язку, а справжній мультимедійний центр, помічник у роботі та розвагах. Ми використовуємо його щодня: читаємо повідомлення, переглядаємо відео, працюємо з додатками та соцмережами. Однак є одна серйозна проблема – екран смартфона надзвичайно вразливий до механічних пошкоджень. Випадкове падіння або навіть незначне тертя об ключі в кишені можуть залишити неприємні сліди.

Щоб уникнути цього, варто звернути увагу на захисні скла для смартфонів https://www.aks.ua/catalog/zashitnue-stekla-dla-mobilnogo-telefona/, які допоможуть зберегти дисплей у бездоганному стані.

Захисна плівка: мінімальний рівень захисту

Захисна плівка – це тонке полімерне покриття, яке наклеюється безпосередньо на дисплей смартфона. Вона має кілька переваг: доступна ціна, захист від дрібних подряпин, мінімальна товщина, що не впливає на чутливість сенсора Але на цьому плюси закінчуються. Плівка майже не захищає від ударів і тріщин, швидко покривається подряпинами та відбитками пальців. До того ж її установка – справжній квест, адже навіть одна пилинка може зіпсувати весь вигляд дисплея.

Загартоване скло: максимальна безпека

Загартоване скло – це вибір тих, хто хоче отримати повноцінний захист смартфона. Воно набагато ефективніше, ніж плівка, і має такі переваги:

захист від ударів і падінь – міцність 9H за шкалою Мооса забезпечує стійкість до подряпин навіть від металевих предметів

олеофобне покриття – зменшує відбитки пальців та забезпечує комфортне ковзання пальців по екрану

просте встановлення – на відміну від плівки, скло не вимагає ідеальної точності та дозволяє уникнути бульбашок повітря Довговічність – якісне загартоване скло служить роками

Як правильно встановити загартоване скло?

Процес наклеювання скла досить простий, якщо дотримуватися правильної послідовності:

Очистіть екран смартфона спеціальним стікером, видаляючи великі частки пилу. Протріть дисплей вологою серветкою, а потім сухою, щоб усунути всі забруднення. Акуратно зніміть захисний шар із загартованого скла. Рівно покладіть скло на екран і дайте йому прилипнути. Якщо залишилися бульбашки повітря – не панікуйте, вони зникнуть через день-два.

Висновок: що вибрати?

Якщо вам потрібен мінімальний захист від подряпин, а бюджет обмежений – можна розглянути захисну плівку. Проте для повноцінного захисту від падінь і ударів вибір очевидний – загартоване скло. Воно продовжить життя смартфона та збереже екран у ідеальному стані. На ринку є великий вибір захисного скла , що ідеально підходить, як для власників iPhone https://www.aks.ua/catalog/zashitnue-stekla-dla-mobilnogo-telefona/brend-telefona/apple-iphone та і для тих хто користується андроїд-смартфонами.