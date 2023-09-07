Гід споживача: корисні поради та рекомендації щодо топки в парній

Щоб у лазні було й тепло, й затишно, треба вміти правильно розпалювати піч. А з цим завданням не кожний гарно справляється. Щоб впоратися без сторонньої допомоги, треба розуміти і які дрова для цього підійдуть, і як загалом це все робиться. Корисні поради, фахівців компанії “Теплодар”, не будуть зайвими нікому, хто час від часу розпалює піч на дровах.

Дров’яна піч: зрозумілою мовою про те, що здається складним

Розпалити піч для бані нескладно, якщо мати детальну інструкцію:

На початку робиться «затравка». Тобто на ґрати колосника кладуть два-чотири полінця, між ними розміщують листок паперу, гарно попередньо зім’ятий. Зверху посипається дерев’яна стружка, кора, прути, хмиз, а ще зверху розміщуються додаткові поліна (двох-трьох буде достатньо) та тріска для розпалювання. Звертаємо увагу, що полінця мають лежати поруч, а не один на одному. Важливо! Для приготування «затравки» якісь горючі суміші використовувати категорично не можна. У самому крайньому випадку, якщо поліна сирі, можна одну пігулку сухого пального (або навіть ½ пігулки) до суміші додати. Так розпалювання відбудеться швидше та легше. Приготовану «затравку» можна на цьому етапі вже підпалювати. Хвилин через 12-15 можна зверху на «затравці» розкласти дрова. Загалом вони мають займати ⅔ топки за об’ємом. Але треба викласти не просто, як вийде. Попередньо важливо за допомоги кочерги розрівняти залишену «затравку». А вже на неї рівномірно та поступово розкласти на ⅔ загального об’єму топки дрова. Приблизно раз в 1.20-1.40 треба цей процес проводити повторно. Це забезпечить безперервне горіння та стабільне надходження жару в приміщення.

Топка завершується в теплі сезони через 3 (або 4) години, в холодні – через 5 (або 6) годин. На завершення процесу варто дочекатися, щоб чергова «порція» до кінця догоріла, після цього перевірити, щоб не було у топці «язичків» синього полум’я, піддувало надійно закрити, зачинити топку та засувку.

Лазню треба не забути провітрити після розпалювання печі. З цією метою відкривають або квартирку, або двері, лишаючи доступ свіжого повітря хвилин на 12. Потім на 1,5-2 години парну треба лишити настоятися. Тепло за такого розумного підходу стане приємним та м’яким.

Запам’ятайте, це важливо: в парній дозволено використовувати виключно дрова! Не можна до топки відправляти старі речі (одяг, наприклад), пластмасу тощо. Річ у тому, що під час згоряння вони перетворюються в джерело отруйного диму.

Враховуйте, якщо стара піч вже потребує заміни, можна купити пічку на дровах. Будувати з нуля в наш час її вже необов’язково.

Топка в парній кам’яного типу

Підготування банної кам’янки відбувається трохи інакше. Необхідно, перш за все:

очистити ґрати колосників та зольний піддон чи ящик, хто як звик називати, від перегорілого вугілля чи золи;

гарно промити камені;

відкрити у димохідній трубі шибер, піддувало та камерні дверцята;

піднести запалений сірник до топки, щоб упевнитися, що тяга, яка забезпечує чадному газу вихід, нормальна (язичок повинен йти вгору);

якщо все добре, можна розпалювати кам’янку лазні.

Порада: якщо в лазні є качани та відра з дерева, заздалегідь наповніть їх водою, щоб запобігти розсиханню.

Папір підпаліть. Як почне тріск спалахувати, дверцята закрийте. Вогонь буде розгорятися, але, завдяки дверцятам, парна димом не наповниться. Хвилин за 10-15 ще дров підкиньте.

Уважно спостерігайте за дровами. Важливо, щоб вони не перетворилися у вугілля.

До уваги: дрова необхідно розташовувати якнайближче до дверцят у топці.

Це допоможе швидше прогріти до необхідної температури парну.

Шибер години за 2 можна наполовину прикрити. Це дасть змогу економніше використовувати дрова та швидше прогрівати парильню. До кінця заслінку шибера можна закрити тільки коли весь чадний газ вийде.

До речі, щоб впевнитися, що все токсичне від горіння вийшло, треба кочергою поворушити вугілля. Полум’я не повинно набувати зелено-синюватого відтінку. Таке свідчить про присутність чаду, тож шибер в такому разі повністю закривати ще зарано.

Поради та порядок дій наведені лише для набуття навичок розтоплювання. Кожний має свою власну методику, зрозуміти яку вийде після багаторазового використання печі на дровах, резюмують експерти компанії.