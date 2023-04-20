Гід споживача: як здійснити міжнародну доставку посилок з України?

Міжнародна доставка посилок, особливо сьогодні, відіграє важливу роль. Завдяки послугам, які надають логістично-поштові підприємства, люди мають можливість отримувати документи, посилки та вантажі в будь-яких точках країн Америки, Європи та Азії. Послугами міжнародної доставки можуть користуватися не тільки юридичні, а й фізичні особи.

Міжнародна доставка посилок: визначення поняття

Процедура постачання (транспортування) з однієї країни в іншу різного роду перевезень називається міжнародною доставкою. Вона здійснюється за допомогою компаній, які мають спеціальну ліцензію на надання поштово-логістичних послуг, зазначають експерти однієї з найвідоміших компаній в Україні Meest https://ua.meest.com/services/mizhnarodna-dostavka/mezhdunarodnaya-dostavka, яка доставляє відправлення за у понад 40 країн світу (Польща, Німеччина, Великобританія, Франція, Іспанія, Болгарія, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Канада, США та інші відомі напрямки).

Завдяки логістичним підприємствам існує можливість відправити та отримати будь-які вантажі, крім заборонених. У кожної країни свої вимоги щодо списку речей, які заборонено ввозити або дозволено ввозити в обмеженій кількості.

Як відправити посилку з України?

З України відправка посилки за кордон може здійснюватися кількома способами:

Відправити через оператора відділення. Вантаж самостійно доставляється у будь-яке відділення поштової мережі та оформляється разом з оператором. Замовити кур’єрську доставку з адреси на адресу. Супровідні документи заповнюються або перевіряються кур’єром (опис вкладення, вага, габарити тощо). Скористатися мобільним додатком. Для цього необхідно з Google Play Маркет або App Store встановлювати застосунок та самостійно оформлювати документи на перевезення.

Остання послуга зручна тим, що не потрібно витрачати час на очікування в черзі у відділенні.

Критерії вибору служби доставки

Обираючи службу доставки, необхідно ретельно ознайомитися з їхньою діяльністю, відгуками, тарифами, умовами, обмеженнями тощо, рекомендують спеціалісти компанії Meest. Основні моменти, на які необхідно звернути увагу при виборі будь-якого перевізника на їхню думку, це:

кількість років існування на ринку перевезень;

наявність ліцензії на міжнародні перевезення;

зручне розташування точок оформлення та видачі посилок;

терміни доставки;

вартість послуг.

А також можливість повного відстеження відправлення і можливість зберігання посилок в точках видачі.