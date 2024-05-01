Гід споживача: заміна клавіатури в ноутбуці – чи реально виконати ремонт самостійно?

Ноутбуки – це електронні портативні пристрої, які з часом втрачають свою надійність і можуть піднести неприємний сюрприз у вигляді будь-якої поломки. Багато користувачів наважуються розібрати пристрій і перевірити, який з компонентів вийшов з ладу, однак перед тим, як починати діагностику та ремонт, варто порадитись з фахівцем, та вивчити документацію до пристрою.

Несправна клавіатура

Вихід з ладу клавіатури лептопа може статися внаслідок випадкового механічного пошкодження або залиття. Попадання вологи всередину клавіатури може стати причиною такої несправності, часто це бувають доволі агресивні рідини гарячі кофе, чай, солодкі та алкогольні напої. У цьому випадку може не допомогти ні чистка, ні сушка, тому часто користувачам доведеться шукати заміну своєму ноутбуку HP https://www.aks.ua/catalog/klaviatury-dlya-noutbukov/brand/hp, Dell, Asus чи інших виробників на спеціалізованих сайтах.

Також буває, що пошкодження має частковий характер і не працюють лише кілька клавіш. Таке іноді буває на лептопах Lenovo, у цьому разі варто спробувати перепід’єднати шлейф клавіатури. Якщо проблема не зникла, то значить несправність більш серйозна і потрібна заміна клавіатури https://www.aks.ua/catalog/klaviatury-dlya-noutbukov/brand/lenovo.

Звісно, можна під’єднати зовнішню клавіатуру до порту USB або через безпровідне зʼєднання, але це тимчасове рішення, бо мало хто хоче перетворювати мобільний ноутбук на стаціонарний пристрій із додатковим периферійним обладнанням. Якщо компонент не працює належним чином або взагалі не відповідає на натискання, краще звернутися до сервісного центру.

Скільки коштує заміна клавіатури?

Вартість усунення дефекту залежить в основному від його характеру. Щоб точно оцінити, скільки коштуватиме ремонт, необхідно буде розібрати корпус пристрою і зазирнути під клавіатуру. Багато що також залежить від моделі ноутбука. Якщо клавіатура є окремим елементом, ремонт не повинен сильно вдарити по бюджету. Однак заміна клавіатури, яка є частиною корпусу, може коштувати дорого, адже тоді доведеться розбирати ноутбук повністю.

Якщо клавіатура була залита водою або постраждала від удару, необхідно буде встановити нову. ціна залежатиме від того, чи оберете ви недорогу копію, чи оригінал. До того ж значення має вартість послуги зі встановлення модуля клавіатури в майстерні. Саме тому багато користувачів вирішують заощадити і зробити ремонт своїми руками. Однак цей процес вимагає не тільки спеціальних знань, а й інструментів. Деякі моделі мають складну конструкцію, тому варто довірити своє обладнання професіоналам.

Дбайлива експлуатація

Багато несправностей виникають через те, що користувачі неправильно поводяться з клавіатурою свого ноутбука. Щоб ваш ноутбук працював бездоганно, не забувайте регулярно протирати пристрій введення спеціальним очищувачем або антибактеріальною серветкою. Також варто регулярно мити руки. Якщо ви їсте за ноутбуком, намагайтеся не торкатися клавіатури в цей момент. Подбайте про своє обладнання, і воно працюватиме довго та безвідмовно!