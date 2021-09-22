Глобализация превратила гражданство в товар, а пандемия  Covid-19 снизила на него цены

Страны Карибского бассейна борются с оттоком туризма из-за пандемии коронавируса. Пустые отели и пляжи привели к тому, что эти страны стали предлагать второй паспорт намного дешевле.

Украинцы также могут получить гражданство таким образом, а многие уже слышали о программе Гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции и подобных предложениях других стран.

Сент-Китс и Невис — островное государство в Карибском море с населением около 53 000 человек. Коронавирус был одним из первых катализаторов, которые поспособствовали снижению цен на альтернативный туризму источник доходов этой страны, теперь здесь предлагают вторые паспорта для семьи из четырех человек дешевле на 23 процента — всего на 150 тысяч долларов. Предложение действительно до конца года.

«Во время пандемии Сovid, когда туризм почти не существует, нам нужно найти способы получения дохода для поддержания нашей экономики» , — сказал Bloomberg глава местного управления по вопросам гражданства Лес Хан.

Мотивация — боязнь экономического кризиса

Не менее выгодные предложения представили другие островные государства, такие как Сент-Люсия, Гренада, Антигуа и Барбуда или Доминика. Некоторые из них предлагают гражданство всего за 100 000 долларов. Эксперты рынка также склоняются к мнению, что пандемия способствовала росту спроса в многомиллиардном бизнесе, который был начат Сент-Китсом и Невисом в 1980-х годах. «Клиенты прибегают к этому варианту, например, из-за неопределенности на их внутренних рынках и риска снижения стоимости валюты или акций», — объясняют они.

Обычно второй паспорт получают, например, в тех случаях, когда люди должны оставить свой первый паспорт в посольстве для оформления визы, но в то же время должны уехать за границу. Однако состоятельные клиенты также могут использовать второе гражданство для преодоления ограничений на поездки, установленных в их странах проживания, или для создания плана действий на случай чрезвычайной ситуации.

Во время пандемии на Сент-Китс и Невис наблюдался особенно сильный рост интереса со стороны клиентов из Китая и Ближнего Востока. Паспорта, предлагаемые местными властями, позволяют путешествовать без визы в более чем 100 стран, включая Великобританию или Италию.

Однако гражданство также можно получить, вложив средства в недвижимость.

География Сент-Китс и Невис

Сент-Кристофер и Невис, также известный как Сент-Китс и Невис, — островное государство в Карибском бассейне. Неясно, назвал ли Христофор Колумб остров в честь себя или святого покровителя Св. Кристофера.

Страна состоит из двух островов архипелага «Малые Антильские острова». Оба острова вулканические и состоят из гор, покрытых тропическим лесом. Гора Лиамуйга — самая высокая гора страны на высоте 1156 метров над уровнем моря. Между горами — плодородные долины. На самом большом острове Сент-Китс пляжи черные от вулканического песка, а на меньшем острове Невис пляжи белые от коралловых рифов, окружающих остров. В Сент-Кристофере проживает более 80 процентов населения страны.