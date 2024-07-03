Внутриигровые покупки стали основой бизнес-модели для значительной части игровой индустрии, от малых инди-разработчиков до крупных корпораций. Это явление настолько распространено, что изменило саму природу разработки и маркетинга игр, а такое явление как монетизации через инвентарь Steam стало так распространено, что является теперь значительной частью игровой индустрии.

Многие популярные игры, такие как CS:GO (Counter-Strike), Dota 2, Team Fortress 2 и другие активно используют эту систему. Порой стоимость инвентаря КС 2 превышает 2 тыс. долларов США, а торговая площадка Steam ежегодно обрабатывает миллионы транзакций, отмечают эксперты портала PROFILERR.

По оценкам экспертов, глобальный рынок внутриигровых покупок в 2023 году достиг около 100 миллиардов долларов. Ожидается, что он продолжит расти каждый год. Более 95% дохода мобильных игр происходит от внутриигровых покупок. Многие успешные мобильные игры бесплатны, но зарабатывают миллионы на микротранзакциях.

Многие компании перешли на модель “игры как сервис” (Games as a Service), которая опирается на постоянные внутриигровые покупки.

Возникли новые профессии, такие как дизайнеры монетизации в играх. Появилось много стартапов, которые фокусируются на технологиях для внутриигровых покупок. Многие студии разработки игр изменили свой подход к созданию игр, фокусируясь на долгосрочной монетизации.

Некоторые крупные издатели получают более половины своего дохода от внутриигровых покупок.

Что собой представляет инвентарь Steam

Инвентарь Steam – это виртуальное хранилище предметов в цифровой платформе Steam, разработанной компанией Valve Corporation. Основные составляющие инвентаря Steam таковы:

Содержимое: Внутриигровые предметы (скины для оружия, персонажей и т.д.).

Коллекционные карточки.

Подарки.

Ключи для активации игр.

Эмодзи и фоны для профиля. Функции: Хранение виртуальных предметов.

Обмен предметами с другими пользователями.

Продажа предметов на Торговой площадке Steam.

Создание значков из коллекционных карточек. Особенности: Каждый предмет имеет уникальный идентификатор.

Некоторые предметы имеют ограничения на обмен или продажу.

Инвентарь доступен через клиент Steam или веб-браузер. Значение: Позволяет монетизировать игровой опыт.

Создает экономику внутри платформы.

Повышает вовлеченность пользователей.

Инвентарь Steam играет важную роль в экосистеме платформы, позволяя пользователям управлять своими виртуальными активами и участвовать в торговле внутри сообщества Steam.

Кто и как зарабатывает на этом

Инвентарь Steam является важным инструментом монетизации как для компании Valve, так и для разработчиков игр и игрового сообщества. Специалисты называют несколько ключевых аспектов:

Для компании Valve – это комиссия с продаж, Steam получает процент от каждой транзакции на Торговой площадке, а также стимулирование покупок. Наличие инвентаря побуждает пользователей покупать больше игр и внутриигровых предметов.

Для разработчиков игр – это микротранзакции, возможность продавать внутриигровые предметы через инвентарь Steam и увеличение вовлеченности игроков – коллекционирование предметов удерживает игроков в игре дольше.

Для экономики сообщества – это то, что пользователи могут зарабатывать, продавая редкие предметы. Создание рынка виртуальных товаров с реальной стоимостью. Кроме того, существуют и психологические аспекты – эффект коллекционирования стимулирует покупки, а редкие предметы создают ощущение престижа и уникальности. Многие игры используют систему выпадения предметов, которые затем появляются в инвентаре.

В общем инвентарь Steam – это многогранный инструмент монетизации, который успешно интегрирует экономические механики в игровой опыт, создавая дополнительные потоки дохода для всех участников экосистемы.