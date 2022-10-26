Голова ВР пропонує законодавчо заборонити здійснення небажаних дзвінків по мобільному

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Пропонується встановити законодавчу заборону на здійснення небажаних викликів та надсилання повідомлень абонентам мобільного зв’язку.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8153 про захист персональних даних, який передбачає законодавчу заборону небажаних викликів та надсилання повідомлень абонентам мобільного зв’язку.

Голова ВР пропонує законодавчо заборонити здійснення небажаних дзвінків по мобільному

Законопроєктом пропонується доповнити закон про електронні комунікації новою статтею 119-5 “Небажані виклики та повідомлення абоненту” та передбачити, що:

1) Здійснення небажаних викликів або направлення повідомлень абоненту забороняється;

2) Абонент має право звернутись до  мобільного оператора із запитом про встановлення контактних даних іншого абонента, який здійснює небажані виклики та повідомлення, надавши власні персональні дані та номер абонента, з якого здійснюються небажані виклики; докази небажаності викликів та письмове зобов’язання використовувати лише в суді дані абонента, що можливо надокучав.

Мобільний оператор зобов’язаний протягом 10 днів надати відповідь абоненту про задоволення запиту або відмову у задоволенні запиту.  У разі задоволення запиту оператор зобов’язаний надати абоненту, який скаржився, інформацію про номер кінцевого (термінального) обладнання та ім’я (назву) абонента, який здійснює небажані виклики чи повідомлення, у разі наявності адреси реєстрації місця проживання та/або адреси реєстрації юридичної особи.

Також оператор у разі задоволення запиту має повідомити «надокучливого» абонента про передачу його персональний даних протягом 3 днів з дня їх надання. // «Судово-юридична газета»

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