Голова ВР пропонує законодавчо заборонити здійснення небажаних дзвінків по мобільному

Пропонується встановити законодавчу заборону на здійснення небажаних викликів та надсилання повідомлень абонентам мобільного зв’язку.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8153 про захист персональних даних, який передбачає законодавчу заборону небажаних викликів та надсилання повідомлень абонентам мобільного зв’язку.

Законопроєктом пропонується доповнити закон про електронні комунікації новою статтею 119-5 “Небажані виклики та повідомлення абоненту” та передбачити, що:

1) Здійснення небажаних викликів або направлення повідомлень абоненту забороняється;

2) Абонент має право звернутись до мобільного оператора із запитом про встановлення контактних даних іншого абонента, який здійснює небажані виклики та повідомлення, надавши власні персональні дані та номер абонента, з якого здійснюються небажані виклики; докази небажаності викликів та письмове зобов’язання використовувати лише в суді дані абонента, що можливо надокучав.

Мобільний оператор зобов’язаний протягом 10 днів надати відповідь абоненту про задоволення запиту або відмову у задоволенні запиту. У разі задоволення запиту оператор зобов’язаний надати абоненту, який скаржився, інформацію про номер кінцевого (термінального) обладнання та ім’я (назву) абонента, який здійснює небажані виклики чи повідомлення, у разі наявності адреси реєстрації місця проживання та/або адреси реєстрації юридичної особи.

Також оператор у разі задоволення запиту має повідомити «надокучливого» абонента про передачу його персональний даних протягом 3 днів з дня їх надання. // «Судово-юридична газета»