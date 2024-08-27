Головне управління Національної поліції в Одеській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад цивільного персоналу інспекторів І категорії відділу служби «102»

Основні вимоги до кандидатів:

• вища освіта, перевага надається кандидатам з юридичною, педагогічною, психологічною, філологічною або соціологічною освітою;

• володіння навиками швидкого набору тексту на ПЕОМ;

• знання географічного розташування території обслуговування;

• обов’язково вільне володіння українською мовою, перевага надається кандидатам, які додатково володіють іноземними мовами;

• порядність, пунктуальність, стресостійкість;

• високі комунікативні здібності;

• відсутність дефектів мовлення.

Не розглядаються у кандидати:

• особи, які мають непогашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованих;

• особи, до яких були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Умови праці:

• позмінний робочий час (доба через три, 72 години відпочинку);

• окреме робоче місце в м. Одеса, вул. Преображенська, 44;

• окреме місце для відпочинку;

• заробітна платня від 14000 гривень на місяць.

Етапи проведення відбору:

• тестування:

– на знання законодавчої бази;

– з набору тексту на ПЕОМ;

– особистісних характеристик (психологічний тест);

• співбесіда

За додатковою інформацією звертатись за телефонами (048) 779-47-38, (048) 779-42-02 або за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 44.

ГУ Національної поліції в Одеській області