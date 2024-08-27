Головне управління Національної поліції в Одеській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад цивільного персоналу інспекторів І категорії відділу служби «102»
Основні вимоги до кандидатів:
• вища освіта, перевага надається кандидатам з юридичною, педагогічною, психологічною, філологічною або соціологічною освітою;
• володіння навиками швидкого набору тексту на ПЕОМ;
• знання географічного розташування території обслуговування;
• обов’язково вільне володіння українською мовою, перевага надається кандидатам, які додатково володіють іноземними мовами;
• порядність, пунктуальність, стресостійкість;
• високі комунікативні здібності;
• відсутність дефектів мовлення.
Не розглядаються у кандидати:
• особи, які мають непогашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованих;
• особи, до яких були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Умови праці:
• позмінний робочий час (доба через три, 72 години відпочинку);
• окреме робоче місце в м. Одеса, вул. Преображенська, 44;
• окреме місце для відпочинку;
• заробітна платня від 14000 гривень на місяць.
Етапи проведення відбору:
• тестування:
– на знання законодавчої бази;
– з набору тексту на ПЕОМ;
– особистісних характеристик (психологічний тест);
• співбесіда
За додатковою інформацією звертатись за телефонами (048) 779-47-38, (048) 779-42-02 або за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 44.
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet