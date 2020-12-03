Google с 2021 года будет ранжировать веб-сайты в соответствии с восприятием страницы пользователем

Создать отличный веб-сайт непросто. Недостаточно просто заставить его хорошо выглядеть и создать хороший контент. Если вы хотите, чтобы веб-сайт увеличивал конверсии, вам также необходимо учитывать пользовательский опыт.

Но с учетом множества определений того, что составляет хороший пользовательский опыт, какое из них правильное? Специалисты веб студии RUBIKA рассказывают, что говорят об этом эксперты из Google, а также советуют как создать такой пользовательский интерфейс, чтобы продвижение сайтов не причиняло лишних хлопот.

Почему так важен пользовательский опыт?

Хороший пользовательский опыт (UX) приносит пользу как посетителям сайта, так и его владельцу.

Благодаря хорошему пользовательскому интерфейсу посетители сайта могут беспрепятственно взаимодействовать с его элементами. Это означает, что они могут делать все, что хотели, без каких-либо сбоев. С другой стороны, когда у посетителей плохой пользовательский опыт, они с большей вероятностью покинут сайт, не предприняв желаемых действий. Более того, они, вероятно, никогда не вернутся.

Для владельца веб-сайта, такой сценарий сродни катастрофе. Это означает, что страдают лиды и конверсии, а также доходность бизнеса. Другими словами, пользовательский опыт и дизайн UX имеют решающее значение для успеха вашего бизнеса.

Что Google говорит о пользовательском опыте?

Показатель отказов и коэффициент конверсии — не единственное, на что влияет пользовательский опыт. Это также влияет на производительность вашей поисковой оптимизации (SEO).

Google учитывает элемент пользовательского опыта веб-сайтов при ранжировании их в результатах поиска. Чем лучше пользовательский опыт, тем больше плюсов. Кроме того, UX скоро сам по себе станет фактором ранжирования. Начиная с 2021 года, Google будет ранжировать веб-сайты в соответствии с «восприятием страницы».

Google собирается ранжировать веб-сайты по-новому, в соответствии с восприятием страницы пользователем. Фото: https://rubika.com.ua

Согласно документу разработчика Google, вот некоторые из показателей качества страницы сайта:

Интерактивность : веб-сайт должен привлекать посетителей.

: веб-сайт должен привлекать посетителей. Скорость загрузки: быстрое время отклика сервера приведет к повышению производительности.

быстрое время отклика сервера приведет к повышению производительности. Визуальная стабильность: контент не должен прыгать по странице во время загрузки.

контент не должен прыгать по странице во время загрузки. Удобство для мобильных устройств : пользователи должны иметь возможность получать доступ к странице с мобильных устройств и пользоваться тем же опытом, что и пользователи настольных компьютеров.

: пользователи должны иметь возможность получать доступ к странице с мобильных устройств и пользоваться тем же опытом, что и пользователи настольных компьютеров. Безопасность : страница должна работать по HTTPS.

: страница должна работать по HTTPS. Безопасность при просмотре : безопасный просмотр проверяет наличие проблем безопасности, включая вредоносные программы, вводящие в заблуждение страницы, вредоносные загрузки и необычные загрузки.

: безопасный просмотр проверяет наличие проблем безопасности, включая вредоносные программы, вводящие в заблуждение страницы, вредоносные загрузки и необычные загрузки. Наличие навязчивых объявлений: это может включать такие аспекты, как всплывающие окна и реклама, которые мешают основному процессу чтения и просмотра. Контент должен быть легко доступен.

В этом нет ничего удивительного. Google долгое время считал, что в центре всего должен быть пользователь.

Другими словами, Google при построении свих сервисов отдает приоритет пользовательскому опыту и ожидает, что другие сайты последуют его примеру. Если они этого не сделают, пострадает их поисковый рейтинг.

4 способа улучшить пользовательский опыт для SEO

В основе многих из этих советов лежит представление Google о пользовательском опыте.

1. Оптимизируйте скорость загрузки главной и целевых страниц.

Чем быстрее загружается ваш сайт, тем лучше для вас и посетителей. Google также говорил о самой большой содержательной отрисовке — показателе количества времени, которое требуется веб-сайту для отображения самого большого контента на экране — в течение первых 2,5 секунд. Это означает, что при создании целевой страницы или домашней страницы должен появиться самый заметный элемент в верхней части страницы и быть готовым к взаимодействию в течение этого периода времени.

2. Убедитесь, что ваш сайт удобен для навигации и поиска.

Не усложняйте навигацию по сайту для посетителей. Для Google это означает избавление от всего, что может помешать просмотру. В своем документе для разработчиков Google привел три случая, когда контент становится недоступным для пользователя:

Всплывающее окно, которое появляется после того, как пользователь переходит на страницу Отображение автономного объявления (фрагмента навязчивого контента, который мешает основному контенту, например всплывающих окон или оверлеев), которое пользователь должен закрыть вручную. Основной контент, размещенный слишком низко (поэтому пользователю нужно страницу прокрутить вниз, чтобы увидеть его)

Даже без рекомендаций Google легко проверить, легко ли перемещаться по сайту. Попросите некоторых тестовых пользователей просмотреть его в процессе разработки и дать вам отзыв. Ваш выбор должен быть репрезентативным для посетителей вашего целевого веб-сайта. Спросите их, что им понравилось в прототипе, что им не понравилось, и почему пользовательский поток работает или нет.

Внутренние ссылки также являются важной частью навигации по сайту. Ссылка на соответствующий внутренний контент на вашем сайте, который поможет пользователям узнать больше или найти дополнительную информацию.

3. Сделайте свой сайт удобным для мобильных устройств с помощью адаптивного дизайна.

Сегодня более 50% всего мирового веб-трафика приходится на мобильные устройства. Поэтому убедитесь, что сайт оптимизированный для мобильных устройств, чтобы изображения, видео и кнопки с призывом к действию выглядели правильно на экранах разных размеров. Вы также должны убедиться, что ваш размер шрифта читается на маленьком экране.

Лучший способ обеспечить удобство сайта для мобильных устройств — это в первую очередь адаптивный дизайн. Неважно, по индивидуальному заказу он или по шаблону. Адаптивный дизайн сайта будет хорошо смотреться на любом типе устройства, включая сотовые телефоны.

4. Публикуйте тексты для людей, а не для поисковых роботов.

Качественный контент имеет значение. Если ваш веб-сайт предоставляет отличный контент, это дает посетителям отличный пользовательский опыт и стимул возвращаться снова и снова.

Но что такое качественный контент? Согласно Google, у него есть EAT: опыт, авторитет и надежность. Другими словами, вы или ваши авторы должны быть экспертами в том о чем пишите, чтобы ваш веб-сайт демонстрировал авторитет и надежность, которые ожидают читатели.

Этот контент также должен быть легко усваиваемым. Идея состоит в том, чтобы дать посетителям сайта что-то ценное. Так что пишите, чтобы выразить, а не произвести впечатление. Используйте простой язык и визуальные эффекты, такие как инфографика и скриншоты, чтобы донести свою точку зрения.

Если вы всегда помните, что пишете для человеческой аудитории (в отличие от поисковых роботов), вы уже улучшаете взаимодействие с пользователем. Используйте тестирование контента, чтобы убедиться, что ваш контент является наилучшим из возможных.

Отличный UX + сильная SEO = успех

Хорошая практика SEO важна для успеха сайта. Пишете ли вы длинные статьи с оптимизацией по ключевым словам или создаете обратные ссылки с помощью гостевых постов, каждый ваш шаг будет способствовать созданию и поддержанию аудитории вашего сайта.

Но без хорошего взаимодействия с пользователем вы не сможете достичь своих целей. UX приносит пользу не только посетителям сайта. Это также помогает владельцам веб-сайтов получать больше трафика, потенциальных клиентов и конверсий.

Google ясно дал понять, что UX и SEO неразрывно связаны, и начиная с 2021 года это станет официальной метрикой рейтинга. Это означает, что веб-сайты, которые обеспечивают отличный пользовательский интерфейс (и отличное SEO), будут лучше показываться в результатах поиска.