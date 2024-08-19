Гранти на навчання: Міністерство освіти попередило абітурієнтів-контрактників

Міністерство освіти наголошує, випадки, коли від абітурієнтів під час вступу вимагають оплатити навчання в повному обсязі, є «неприпустимими»

Міністерство освіти і науки України рекомендує вишам адаптувати графіки оплати вартості навчання, оскільки деякі студенти можуть отримати державні гранти. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Практика вимоги оплати повної вартості з подальшим поверненням коштів студентові/студентці після надходження на рахунок закладу освіти державного гранту не є прийнятною», – зазначили в МОН.

Натомість міністерство вважає, що керівники закладів освіти мають змінити графіку оплати так, аби врахувати особливості навчання студентів, які отримають фінансову підтримку від держави. Такий порядок має стосуватися як оплати вартості за рік, так і перший семестр.

«У межах пілотного проєкту із запровадження державних грантів, МОН акцентує на необхідності врахування державних грантів при плануванні оплати навчання. Така практика передбачена в договорах між закладами освіти, які беруть участь в пілотному проєкті із запровадження державних грантів і МОН», – додали у відомстві.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.

Як повідомлялося, найбільші університети України вже підписали договір із Міністерством освіти і науки щодо грантової системи оплати навчання. Йдеться про освітні заклади, де навчається не менш як 70–80% студентського загалу.

До слова, у 2024 році від 20 тис. до 25 тис. українських вступників зможуть отримати гранти на оплату навчання у вищих навчальних закладах. // Главком