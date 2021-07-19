Гражданам хотят разрешить фотографировать нарушения ПДД и получать за это процент от штрафа

В Верховную раду внесли законопроект, который предлагает платить украинцам деньги за фото или видеофиксацию нарушения правил дорожного движения. За такую «помощь» полиции украинцам предлагают платить 10% от размера штрафа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал ВР .

Внесенный в парламент законопроект предлагает внести изменения в законодательство, которые бы позволили гражданам передавать правоохранителям информацию о нарушении ПДД. Фиксировать нарушения украинцы смогут с помощью своих смартфонов или планшетов.

Для фиксации нарушений ПДД планируют использовать специальную программу, которая бы обеспечивала идентификацию гражданина через «Дию», а также гарантировала бы подлинность фото и видео с нарушением. Рассмотрение дел в таком режиме будет осуществляться в упрощенном порядке.

За фиксацию нарушения украинцы смогут получить вознаграждение в размере 10% от штрафа, который будет составлен по данному факту. Однако, нардепы предлагают установить уголовную ответственность за представление поддельных или искусственно созданных фото и видео.

В законопроекте также гарантируется конфиденциальность и неразглашение сведений о гражданах, сообщивших о нарушениях. То есть оштрафованные водители не будут знать, кто именно сфотографировал их нарушение.