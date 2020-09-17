«Гвозди бы делать из этих людей»: хасиды, застрявшие на границе, надели шаровары и спели украинский гимн (видео)

Паломники не теряют надежды попасть в Умань.

руппа паломников-хасидов, застрявших на белорусско-украинской границе, надели вышиванки и шаровары и спели государственный гимн Украины.

Видео их выступления опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах», — написал Долинский в Facebook.

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года — Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

В этом году в связи с ростом количества больных коронавирусом, въезд иностранцев в Украину запрещен до 28 сентября, однако для граждан Беларуси действуют преференции из-за сложной ситуации в стране.