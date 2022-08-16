Гид автомобилиста: как максимально снизить финансовые риски от непредвиденного несчастного случая на дороге

Для участников дорожного движения, которые ежедневно сталкиваются с разными ситуациями на дорогах, не остается сомнений в необходимости страхования своего автомобиля. Неприятность может случиться в любом месте, даже на стоянке. ДТП и неудачная парковка — далеко не полный перечень рисков, которые связаны с личным транспортом. Автомобиль может быть поврежден, даже когда водитель не находится за рулем.

Чтобы максимально снизить риски, многие отдают предпочтение полису КАСКО. Что это за вид страхования, рассказывают эксперты компании «Арсенал Страхование».

Что такое КАСКО

Сегодня есть несколько вариантов для страхования автомобиля, в числе которых обязательная автогражданка (ОСАГО) и ДГО. Такие полисы призваны возместить убытки третьим лицам. КАСКО позволяет застраховать свое транспортное средство по собственному желанию. Ущерб будет выплачен тому, кто приобрел полис. Так, в случае аварии его владельцу покроют убытки, независимо от того, кто виновен в происшествии. Есть 2 вида КАСКО:

1. Полное — страхование от наиболее широкого спектра рисков на всю стоимость авто.

2. Частичное — страхуются некоторые риски. Их выбирает будущий владелец полиса. Перечень прописывается в договоре.

Такой вид автострахования не является обязательным, но его выбирают многие владельцы ТС, поскольку он покрывает большинство непредвиденных расходов. Заплатив один раз при заключении договора, клиент страховой компании получает чувство защищенности и уверенности на год.

Какие риски покрывает КАСКО

Перечень страховых ситуаций, при наступлении которых оплачивается ущерб, для владельцев КАСКО обширный:

ДТП;

угон;

порча машины хулиганами;

повреждения, полученные из-за некачественного дорожного покрытия;

пожар;

стихийное бедствие — это ливень, град, ураган и т. п.;

выброс камней, твердых фракций из-под колес автомобиля и др.

Необязательно, чтобы за рулем находился владелец автомобиля. Это может быть любой другой человек, имеющий водительское удостоверение.

Какой вид КАСКО выбрать

Если ваш автомобиль куплен в кредит, то выбора не будет — нужно покупать полное КАСКО. Когда он уже выплачен или покупка совершена за собственные деньги, то владелец машины сам решает, какой полис покупать. Необходимо тщательно проанализировать возможные риски, то есть что и где может случиться с транспортным средством. Например, вероятность потерять автомобиль в нашей стране из-за землетрясения сведена к минимуму, в то время как угон или пожар — более угрожающие риски.

Специалисты страховой компании «Арсенал» также указывают, что покупать полис можно не на полную сумму стоимости авто. Например, если цена транспортного средства 1 000 000 грн, можно застраховать его на 700 000 грн (70 %). В этом случае при наступлении страхового случая ущерб будет выплачен на 70 % от рассчитанной суммы.