Гид домовладельца: 4 полезных совета по дизайну интерьера жилища
Сейчас мы проводим дома больше времени, чем когда-либо прежде. Это означает, что то, как воспринимается дом, также важнее, чем это было раньше. Украсить жилище может быть довольно непросто. Многим людям трудно представить, как оно может выглядеть с разными цветовыми решениями или другой мебелью, а это означает, что может быть сложно вывести дизайн дома за рамки стандартного и на самом деле реализовать весь потенциал комнат.
Лучший способ получить помощь в этом — нанять профессионального дизайнера интерьеров, который сразу увидит, что можно изменить в доме и как его лучше преобразить. Однако, как отмечают эксперты студии NewDesign, прежде чем обращаться к профессионалам за помощью в дизайне интерьера, немного вдохновения и умных советов помогут задуматься о том, что вам на самом деле нравится, а что нет. Затем можно передать эти идеи своему дизайнеру интерьера, чтобы вместе вы могли обсудить эти идеи и предложения и разработать план на дизайн интерьер дома, который удовлетворит все ваши пожелания.
Дизайн интерьера заключается в поиске баланса между функцией и формой, а также в том, чтобы каждый, кто живет в доме, чувствовал, что его особый вкус был учтен.
1. Умная мебель и детали дизайна интерьера для дома
Независимо от того, насколько большое или маленькое помещение в котором вы живете или как выглядит план этажа вашего дома, всегда важно думать о высокой функциональности, когда дело доходит до выбора мебели. Конечно, если у есть много места, можно использовать мебель, которая скорее стильная, чем практичная, но в большинстве случаев лучше думать, что и дизайн, и функциональность должны получить как можно больше пространства. Например, выберите кровать с полезными ящиками внизу для удобного хранения вещей или комод с колесиками, который можно передвигать, если вам нужно быстро реорганизовать полезное пространство.
2. Делайте ставку на красивые и уникальные цветовые сочетания как в помещении, так и на улице
Беспроигрышный вариант, когда дело доходит до покраски как в помещении, так и на улице, — это нейтральные тона, такие как белый, серый и бежевый. Однако, если вы хотите оставить свой собственный след в доме и сделать что-то уникальное и необычное в своем дизайне интерьера, совет — не бойтесь экспериментировать с цветом.
Здесь может быть полезно обратиться за помощью к вашему дизайнеру интерьера, чтобы узнать, какие цветовые комбинации хорошо сочетаются друг с другом и какие цветовые тона вы должны выбрать для той или иной комнаты. В противном случае легко получить беспорядочное впечатление от одной большой мешанины разных цветов.
Правило 60/30/10 поможет в базовом понимании цветовых сочетаний. Это означает что:
- 60% комнаты состоит из одного цвета/оттенка. Часто это называется базовым цветом, например, стен, полов и более крупной мебели. То есть цвет, который преобладает в комнате или в окружающей среде. Базовый цвет может быть любым и необязательно нейтральным.
- 30% удачно подобранного сочетания состоит из дополнительного цвета. Используется, например, на шторах, лампах, небольшой мебели, коврах.
- Остальные 10% — это один или два акцентных цвета, которые используются на небольших деталях обстановки, таких как подушки, предметы искусства, мелкие детали интерьера и абажуры.
3. Шторы на окна
Красивый набор штор может преобразить всю комнату. Так что не забудьте украсить свои окна. Выберите модель и ткань, которые сочетаются с остальной частью вашего декора, а затем превратите окно из голого и скучного в уютное и живое.
Текстиль для штор, постелей и покрывал вместе с коврами и цветом стен свяжет цветовыми решениями интерьер дома воедино.
4. Изготовленная на заказ мебель создает индивидуальное и продуманное ощущение
Если вы хотите создать в своем доме немного более роскошную и уникальную атмосферу, следует внимательно изучить, какие существуют варианты мебели, изготовленной на заказ, для конкретного дома. Возможно, вы можете установить большую книжную полку вдоль стены в гостиной или, возможно, встроенный шкаф для телевизора станет последним штрихом.
Tweet