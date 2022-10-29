Гид домовладельца: 4 полезных совета по дизайну интерьера жилища

Сейчас мы проводим дома больше времени, чем когда-либо прежде. Это означает, что то, как воспринимается дом, также важнее, чем это было раньше. Украсить жилище может быть довольно непросто. Многим людям трудно представить, как оно может выглядеть с разными цветовыми решениями или другой мебелью, а это означает, что может быть сложно вывести дизайн дома за рамки стандартного и на самом деле реализовать весь потенциал комнат.

Лучший способ получить помощь в этом — нанять профессионального дизайнера интерьеров, который сразу увидит, что можно изменить в доме и как его лучше преобразить. Однако, как отмечают эксперты студии NewDesign, прежде чем обращаться к профессионалам за помощью в дизайне интерьера, немного вдохновения и умных советов помогут задуматься о том, что вам на самом деле нравится, а что нет. Затем можно передать эти идеи своему дизайнеру интерьера, чтобы вместе вы могли обсудить эти идеи и предложения и разработать план на дизайн интерьер дома, который удовлетворит все ваши пожелания.

Дизайн интерьера заключается в поиске баланса между функцией и формой, а также в том, чтобы каждый, кто живет в доме, чувствовал, что его особый вкус был учтен.

1. Умная мебель и детали дизайна интерьера для дома

Независимо от того, насколько большое или маленькое помещение в котором вы живете или как выглядит план этажа вашего дома, всегда важно думать о высокой функциональности, когда дело доходит до выбора мебели. Конечно, если у есть много места, можно использовать мебель, которая скорее стильная, чем практичная, но в большинстве случаев лучше думать, что и дизайн, и функциональность должны получить как можно больше пространства. Например, выберите кровать с полезными ящиками внизу для удобного хранения вещей или комод с колесиками, который можно передвигать, если вам нужно быстро реорганизовать полезное пространство.

2. Делайте ставку на красивые и уникальные цветовые сочетания как в помещении, так и на улице

Беспроигрышный вариант, когда дело доходит до покраски как в помещении, так и на улице, — это нейтральные тона, такие как белый, серый и бежевый. Однако, если вы хотите оставить свой собственный след в доме и сделать что-то уникальное и необычное в своем дизайне интерьера, совет — не бойтесь экспериментировать с цветом.

Здесь может быть полезно обратиться за помощью к вашему дизайнеру интерьера, чтобы узнать, какие цветовые комбинации хорошо сочетаются друг с другом и какие цветовые тона вы должны выбрать для той или иной комнаты. В противном случае легко получить беспорядочное впечатление от одной большой мешанины разных цветов.

Правило 60/30/10 поможет в базовом понимании цветовых сочетаний. Это означает что:

60% комнаты состоит из одного цвета/оттенка. Часто это называется базовым цветом, например, стен, полов и более крупной мебели. То есть цвет, который преобладает в комнате или в окружающей среде. Базовый цвет может быть любым и необязательно нейтральным.

комнаты состоит из одного цвета/оттенка. Часто это называется базовым цветом, например, стен, полов и более крупной мебели. То есть цвет, который преобладает в комнате или в окружающей среде. Базовый цвет может быть любым и необязательно нейтральным. 30% удачно подобранного сочетания состоит из дополнительного цвета. Используется, например, на шторах, лампах, небольшой мебели, коврах.

удачно подобранного сочетания состоит из дополнительного цвета. Используется, например, на шторах, лампах, небольшой мебели, коврах. Остальные 10% — это один или два акцентных цвета, которые используются на небольших деталях обстановки, таких как подушки, предметы искусства, мелкие детали интерьера и абажуры.

3. Шторы на окна

Красивый набор штор может преобразить всю комнату. Так что не забудьте украсить свои окна. Выберите модель и ткань, которые сочетаются с остальной частью вашего декора, а затем превратите окно из голого и скучного в уютное и живое.

Текстиль для штор, постелей и покрывал вместе с коврами и цветом стен свяжет цветовыми решениями интерьер дома воедино.

4. Изготовленная на заказ мебель создает индивидуальное и продуманное ощущение

Если вы хотите создать в своем доме немного более роскошную и уникальную атмосферу, следует внимательно изучить, какие существуют варианты мебели, изготовленной на заказ, для конкретного дома. Возможно, вы можете установить большую книжную полку вдоль стены в гостиной или, возможно, встроенный шкаф для телевизора станет последним штрихом.