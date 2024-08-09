Гид покупателя: алюминиевые окна, причины их популярности и альтернативы

Хотя алюминиевые окна не доминируют на рынке жилого строительства, их популярность постепенно растет, особенно в сегменте премиум-класса и в проектах с современным дизайном. Статистика варьируется по странам, но в целом доля алюминиевых окон на рынке составляет около 15-25% в жилом секторе и значительно выше в коммерческом строительстве.

Сегодня владельцы жилья часто ставят алюминиевые окна на балкон они также часто используются для остекления лоджий.

Причины популярности

Выбор алюминиевых окон сегодня зависит от нескольких факторов, и их популярность варьируется в зависимости от типа здания и региона. Эксперты компании EVEREST называют несколько причин:

Коммерческие здания Алюминиевые окна очень популярны в офисных зданиях, торговых центрах и других коммерческих объектах.

Часто выбираются для фасадного остекления из-за прочности и возможности создавать большие стеклянные поверхности. Жилые дома В частном секторе алюминиевые окна менее распространены, чем ПВХ или деревянные.

Однако их популярность растет, особенно в современных домах с большими окнами. Многоэтажные жилые комплексы Все чаще используются в новых проектах, особенно премиум-класса. Регионы с теплым климатом Более популярны из-за устойчивости алюминия к воздействию солнца и высоких температур. Регионы с холодным климатом Менее распространены из-за теплопроводности, но современные теплые профили решают эту проблему.

Когда стали активно использовать алюминиевые окна в строительстве?

Алюминиевые окна начали активно использоваться в строительстве в середине 20-го века, но их популярность росла постепенно.

Первые эксперименты с алюминиевыми окнами отмечались в 1930-е годы, но их использование было ограниченным.

В 1950-е – 1960-е годы началось широкое применение в коммерческом строительстве. Алюминий стал популярным благодаря своей прочности и легкости.

Рост популярности в жилищном строительстве был отмечен 1970-е годы, особенно для больших окон и раздвижных дверей.

В 1980-е – 1990-е годы происходило улучшение технологий, появление “теплых” профилей с термомостом, что повысило энергоэффективность. (Холодный и теплый профиль – это два типа алюминиевых оконных профилей, которые отличаются по своей конструкции и теплоизоляционным свойствам)

В 2000-е годы и далее происходит дальнейшее совершенствование технологий, расширение применения в современной архитектуре.

Активное использование алюминиевых окон в массовом строительстве началось примерно с 1960-х годов, когда их преимущества стали очевидны для архитекторов и строителей. Однако настоящий бум пришелся на последние десятилетия 20-го и начало 21-го века, когда улучшились технологии производства и повысились требования к энергоэффективности зданий.

Конечно, темпы внедрения алюминиевых окон могли различаться в разных странах в зависимости от местных строительных традиций, климатических условий и экономических факторов.

Альтернативы

Альтернативы алюминиевым окнам включают несколько вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, отмечают специалисты компании EVEREST:

ПВХ (пластиковые) окна Доступная цена

Хорошая теплоизоляция

Легкий уход

Менее долговечны, чем алюминиевые Деревянные окна Натуральный, экологичный материал

Отличная теплоизоляция

Эстетичный внешний вид

Требуют регулярного ухода Деревоалюминиевые окна Сочетают преимущества дерева и алюминия

Дерево внутри, алюминий снаружи

Долговечны и энергоэффективны

Высокая стоимость Стальные окна Очень прочные и долговечные

Узкие профили, подходят для больших остеклений

Хорошо подходят для промышленных зданий

Тяжелые, требуют усиленной конструкции Фиброгласовые (стеклопластиковые) окна Прочные и легкие

Устойчивы к деформациям и погодным условиям

Хорошая теплоизоляция

Относительно новый материал, менее распространен Композитные окна Сочетание различных материалов

Могут комбинировать преимущества разных материалов

Часто используются в энергоэффективном строительстве

Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, и выбор зависит от конкретных требований проекта, климатических условий, бюджета и личных предпочтений.