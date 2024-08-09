Гид покупателя: алюминиевые окна, причины их популярности и альтернативы
Хотя алюминиевые окна не доминируют на рынке жилого строительства, их популярность постепенно растет, особенно в сегменте премиум-класса и в проектах с современным дизайном. Статистика варьируется по странам, но в целом доля алюминиевых окон на рынке составляет около 15-25% в жилом секторе и значительно выше в коммерческом строительстве.
Сегодня владельцы жилья часто ставят алюминиевые окна на балкон они также часто используются для остекления лоджий.
Причины популярности
Выбор алюминиевых окон сегодня зависит от нескольких факторов, и их популярность варьируется в зависимости от типа здания и региона. Эксперты компании EVEREST называют несколько причин:
- Коммерческие здания
- Алюминиевые окна очень популярны в офисных зданиях, торговых центрах и других коммерческих объектах.
- Часто выбираются для фасадного остекления из-за прочности и возможности создавать большие стеклянные поверхности.
- Жилые дома
- В частном секторе алюминиевые окна менее распространены, чем ПВХ или деревянные.
- Однако их популярность растет, особенно в современных домах с большими окнами.
- Многоэтажные жилые комплексы
- Все чаще используются в новых проектах, особенно премиум-класса.
- Регионы с теплым климатом
- Более популярны из-за устойчивости алюминия к воздействию солнца и высоких температур.
- Регионы с холодным климатом
- Менее распространены из-за теплопроводности, но современные теплые профили решают эту проблему.
Когда стали активно использовать алюминиевые окна в строительстве?
Алюминиевые окна начали активно использоваться в строительстве в середине 20-го века, но их популярность росла постепенно.
Первые эксперименты с алюминиевыми окнами отмечались в 1930-е годы, но их использование было ограниченным.
В 1950-е – 1960-е годы началось широкое применение в коммерческом строительстве. Алюминий стал популярным благодаря своей прочности и легкости.
Рост популярности в жилищном строительстве был отмечен 1970-е годы, особенно для больших окон и раздвижных дверей.
В 1980-е – 1990-е годы происходило улучшение технологий, появление “теплых” профилей с термомостом, что повысило энергоэффективность. (Холодный и теплый профиль – это два типа алюминиевых оконных профилей, которые отличаются по своей конструкции и теплоизоляционным свойствам)
В 2000-е годы и далее происходит дальнейшее совершенствование технологий, расширение применения в современной архитектуре.
Активное использование алюминиевых окон в массовом строительстве началось примерно с 1960-х годов, когда их преимущества стали очевидны для архитекторов и строителей. Однако настоящий бум пришелся на последние десятилетия 20-го и начало 21-го века, когда улучшились технологии производства и повысились требования к энергоэффективности зданий.
Конечно, темпы внедрения алюминиевых окон могли различаться в разных странах в зависимости от местных строительных традиций, климатических условий и экономических факторов.
Альтернативы
Альтернативы алюминиевым окнам включают несколько вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, отмечают специалисты компании EVEREST:
- ПВХ (пластиковые) окна
- Доступная цена
- Хорошая теплоизоляция
- Легкий уход
- Менее долговечны, чем алюминиевые
- Деревянные окна
- Натуральный, экологичный материал
- Отличная теплоизоляция
- Эстетичный внешний вид
- Требуют регулярного ухода
- Деревоалюминиевые окна
- Сочетают преимущества дерева и алюминия
- Дерево внутри, алюминий снаружи
- Долговечны и энергоэффективны
- Высокая стоимость
- Стальные окна
- Очень прочные и долговечные
- Узкие профили, подходят для больших остеклений
- Хорошо подходят для промышленных зданий
- Тяжелые, требуют усиленной конструкции
- Фиброгласовые (стеклопластиковые) окна
- Прочные и легкие
- Устойчивы к деформациям и погодным условиям
- Хорошая теплоизоляция
- Относительно новый материал, менее распространен
- Композитные окна
- Сочетание различных материалов
- Могут комбинировать преимущества разных материалов
- Часто используются в энергоэффективном строительстве
Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, и выбор зависит от конкретных требований проекта, климатических условий, бюджета и личных предпочтений.Tweet