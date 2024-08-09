Гид покупателя: алюминиевые окна, причины их популярности и альтернативы

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Хотя алюминиевые окна не доминируют на рынке жилого строительства, их популярность постепенно растет, особенно в сегменте премиум-класса и в проектах с современным дизайном. Статистика варьируется по странам, но в целом доля алюминиевых окон на рынке составляет около 15-25% в жилом секторе и значительно выше в коммерческом строительстве.

Сегодня владельцы жилья часто ставят алюминиевые окна на балкон они также часто используются для остекления лоджий.

алюминиевые окна

Причины популярности

Выбор алюминиевых окон сегодня зависит от нескольких факторов, и их популярность варьируется в зависимости от типа здания и региона. Эксперты компании EVEREST называют несколько причин:

  1. Коммерческие здания
    • Алюминиевые окна очень популярны в офисных зданиях, торговых центрах и других коммерческих объектах.
    • Часто выбираются для фасадного остекления из-за прочности и возможности создавать большие стеклянные поверхности.
  2. Жилые дома
    • В частном секторе алюминиевые окна менее распространены, чем ПВХ или деревянные.
    • Однако их популярность растет, особенно в современных домах с большими окнами.
  3. Многоэтажные жилые комплексы
    • Все чаще используются в новых проектах, особенно премиум-класса.
  4. Регионы с теплым климатом
    • Более популярны из-за устойчивости алюминия к воздействию солнца и высоких температур.
  5. Регионы с холодным климатом
    • Менее распространены из-за теплопроводности, но современные теплые профили решают эту проблему.

Когда стали активно использовать алюминиевые окна в строительстве?

Алюминиевые окна начали активно использоваться в строительстве в середине 20-го века, но их популярность росла постепенно.

Алюминиевые окна

Первые эксперименты с алюминиевыми окнами отмечались в 1930-е годы, но их использование было ограниченным.

В 1950-е – 1960-е годы началось широкое применение в коммерческом строительстве. Алюминий стал популярным благодаря своей прочности и легкости.

Рост популярности в жилищном строительстве был отмечен 1970-е годы, особенно для больших окон и раздвижных дверей.

В 1980-е – 1990-е годы происходило улучшение технологий, появление “теплых” профилей с термомостом, что повысило энергоэффективность. (Холодный и теплый профиль – это два типа алюминиевых оконных профилей, которые отличаются по своей конструкции и теплоизоляционным свойствам)

В 2000-е годы и далее происходит дальнейшее совершенствование технологий, расширение применения в современной архитектуре.

Активное использование алюминиевых окон в массовом строительстве началось примерно с 1960-х годов, когда их преимущества стали очевидны для архитекторов и строителей. Однако настоящий бум пришелся на последние десятилетия 20-го и начало 21-го века, когда улучшились технологии производства и повысились требования к энергоэффективности зданий.

Конечно, темпы внедрения алюминиевых окон могли различаться в разных странах в зависимости от местных строительных традиций, климатических условий и экономических факторов.

Альтернативы

Альтернативы алюминиевым окнам включают несколько вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, отмечают специалисты компании EVEREST:

  1. ПВХ (пластиковые) окна
    • Доступная цена
    • Хорошая теплоизоляция
    • Легкий уход
    • Менее долговечны, чем алюминиевые
  2. Деревянные окна
    • Натуральный, экологичный материал
    • Отличная теплоизоляция
    • Эстетичный внешний вид
    • Требуют регулярного ухода
  3. Деревоалюминиевые окна
    • Сочетают преимущества дерева и алюминия
    • Дерево внутри, алюминий снаружи
    • Долговечны и энергоэффективны
    • Высокая стоимость
  4. Стальные окна
    • Очень прочные и долговечные
    • Узкие профили, подходят для больших остеклений
    • Хорошо подходят для промышленных зданий
    • Тяжелые, требуют усиленной конструкции
  5. Фиброгласовые (стеклопластиковые) окна
    • Прочные и легкие
    • Устойчивы к деформациям и погодным условиям
    • Хорошая теплоизоляция
    • Относительно новый материал, менее распространен
  6. Композитные окна
    • Сочетание различных материалов
    • Могут комбинировать преимущества разных материалов
    • Часто используются в энергоэффективном строительстве

Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, и выбор зависит от конкретных требований проекта, климатических условий, бюджета и личных предпочтений.

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