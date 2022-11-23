Гид покупателя: автомобильные, тяговые, мотоциклетные АКБ – на что обратить внимание при выборе

Одним из основных компонентов любого транспортного средства, отвечающим за обеспечение электропитания, является аккумулятор. Современный рынок изобилует множеством моделей и различных модификаций для всех видов транспорта.

Эксперты интернет-магазина “АвтоАптека”, рассказывают на что обратить внимание при выборе автомобильного аккумулятора.

Выбираем АКБ

Чтобы правильно подобрать и купить аккумулятор, следует знать его основные характеристики:

Объем емкости;

Габаритные размеры;

Полярность.

Аккумуляторные батареи, как правило, представлены несколькими модельными рядами:

Автомобильные;

Для мототехники;

Зарядно-пусковые устройства.

Они могут быть малой, средней и высокой мощности.

Аккумуляторы, в каталогах магазинов, подразделяются на:

Необслуживаемые – наиболее востребованные, изготовленные по самым прогрессивным технологиям с использованием специального сплава для пластин, содержащего кальций и серебро. Крышка герметичного корпуса имеет каналы, преобразующие испарение электролита в капли жидкости и возвращающие их назад в банки. Доливать его вам не придется в течение всего срока эксплуатации. Цены на аккумуляторы такого типа будут самыми высокими.

Малообслуживаемые – по основным параметрам очень похожи с необслуживаемыми АКБ. Если такую батарею не разряжать в ноль, она прослужит достаточно долго. Главным ее достоинством считается возможность контроля внутреннего состояния и доступность восстановления.

Обслуживаемые – сегодня продается немного таких моделей, так как выпускаются они сегодня мало из-за невысоких эксплуатационных показателей, отмечают специалисты компании. Данные АКБ нуждаются в постоянном контроле уровня электролита и своевременного долива жидкости. Также они больше других подвержены воздействию вибрации и температурных перепадов.

Как отмечают специалисты компании “АвтоАптека”, гарантировать покупателям безупречное качество товара, цены на аккумуляторы в Украине ниже среднерыночных, своевременную доставку АКБ в любой регион страны могут те дилеры которые сотрудничают напрямую со многими производителями.

При затруднении с выбором, эксперты компании рекомендуют связаться с менеджерами и пользуясь бесплатными консультациями, купить аккумулятор в интернет-магазине в соответствии с маркой конкретного транспортного средства.