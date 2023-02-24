Гид покупателя: что нужно знать о бассейнах, их установке и аксессуарах для них

Бассейны становятся все более популярными, и украинцы все больше заинтересованы в их установке у себя во дворе или внутри дома. Столкнувшись с этим впервые, у человека всегда возникает вопрос, как установить бассейн. Конечно, быстрее и проще всего обратиться к специалистам и воспользоваться их услугами. Однако есть и энтузиасты, желающие сделать это своими руками.

Неважно, к какому классу людей вы принадлежите, считают специалисты компании Aquapolis. При строительстве бассейна дома каждый должен знать хотя бы общие аспекты установки бассейна. В настоящее время существует множество видов бассейнов, они могут быть взрослыми или детскими, развлекательными или спортивными, маленькими или большими, могут быть каркасными https://aquapolis.ua/pools/tip_bassejna/karkasnye.html, бетонными и даже надувными. Какой из них установить, зависит только от вас.

Решив купить бассейн, нужно учитывать, сколько человек будет в нем плавать и в каком возрасте, отмечают эксперты компании. Например, для детей лучше установить отдельный бассейн с дополнительными мерами безопасности. А если им будет пользоваться большее количество людей, то лучше будет установить большой. Тихое и отдаленное место лучше всего подходит для обустройства бассейна.

Типы бассейнов

В первую очередь перед покупкой бассейна следует определиться, какой бассейн вам нужен и, конечно же, где вы будете его устанавливать. Они классифицируются по нескольким признакам: пластиковые, надувные, бетонные, каркасные, стеклопластиковые, грунтовые. Перечислим самые популярные из них, их преимущества и недостатки.

Бассейны со сборным каркасом . Эти бассейны, пожалуй, одни из самых популярных. Они просты в использовании, долговечны и надежны. Каркасные бассейны имеют вкладыш из ПВХ, который наполняется водой. Некоторые утверждают, что это усовершенствованные надувные бассейны, только более мощные.

Преимущества сборно-каркасных бассейнов: установка не требует специальных знаний. они могут быть разной формы и размера, хорошо держать вес, могут быть большой емкости.



Недостатки этих бассейнов: Перед использованием нужно подумать, сколько времени потребуется на их наполнение.

. Эти бассейны, пожалуй, одни из самых популярных. Они просты в использовании, долговечны и надежны. Каркасные бассейны имеют вкладыш из ПВХ, который наполняется водой. Некоторые утверждают, что это усовершенствованные надувные бассейны, только более мощные. Преимущества сборно-каркасных бассейнов: установка не требует специальных знаний. они могут быть разной формы и размера, хорошо держать вес, могут быть большой емкости. Недостатки этих бассейнов: Перед использованием нужно подумать, сколько времени потребуется на их наполнение. Стационарные бассейны . Это самые прочные и долговечные бассейны, которые при правильной конструкции могут прослужить до 50 лет. Эти бассейны сделаны из железобетона. Стационарные бассейны могут быть любой глубины, формы и размера.

Достоинства: долговечность, гибкость, устойчивость к воздействию окружающей среды и температурным колебаниям, возможно создание бассейна любой формы. Для отделки такого бассейна следует использовать специальные водостойкие материалы, а для покрытия больше всего подходят керамогранит, мозаика для бассейна или пленка ПВХ. Однако важно, чтобы эти материалы были не скользкими, а имели шероховатую поверхность.

Главный минус стационарных бассейнов в том, что приходится постоянно проводить косметический ремонт. Также, на них нельзя ставить осветительные или массажные форсунки.

Бассейны с несъемным каркасом из металлических панелей выглядят как коробка. Преимуществом этих бассейнов является то, что их не нужно демонтировать с наступлением зимы, а к недостаткам можно отнести то, что такой бассейн требует большого ухода, так как часто появляется мутность, грязь и запах хлора.

. Это самые прочные и долговечные бассейны, которые при правильной конструкции могут прослужить до 50 лет. Эти бассейны сделаны из железобетона. Стационарные бассейны могут быть любой глубины, формы и размера. Достоинства: долговечность, гибкость, устойчивость к воздействию окружающей среды и температурным колебаниям, возможно создание бассейна любой формы. Для отделки такого бассейна следует использовать специальные водостойкие материалы, а для покрытия больше всего подходят керамогранит, мозаика для бассейна или пленка ПВХ. Однако важно, чтобы эти материалы были не скользкими, а имели шероховатую поверхность. Главный минус стационарных бассейнов в том, что приходится постоянно проводить косметический ремонт. Также, на них нельзя ставить осветительные или массажные форсунки. Бассейны с несъемным каркасом из металлических панелей выглядят как коробка. Преимуществом этих бассейнов является то, что их не нужно демонтировать с наступлением зимы, а к недостаткам можно отнести то, что такой бассейн требует большого ухода, так как часто появляется мутность, грязь и запах хлора. Надувные бассейны . Эти бассейны являются одними из самых простых и требуют наименьшего обслуживания. Они не только просты в использовании, но и достаточно мобильны — их можно разместить практически в любом месте.

Основными преимуществами этих бассейнов являются простота установки, мобильность, чрезвычайная компактность и значительно более низкая стоимость по сравнению с другими бассейнами аналогичной вместимости, а в сложенном виде они занимают мало места.

Самым большим недостатком этих бассейнов является их хрупкость, и обычно они служат всего несколько сезонов.

. Эти бассейны являются одними из самых простых и требуют наименьшего обслуживания. Они не только просты в использовании, но и достаточно мобильны — их можно разместить практически в любом месте. Основными преимуществами этих бассейнов являются простота установки, мобильность, чрезвычайная компактность и значительно более низкая стоимость по сравнению с другими бассейнами аналогичной вместимости, а в сложенном виде они занимают мало места. Самым большим недостатком этих бассейнов является их хрупкость, и обычно они служат всего несколько сезонов. Гидромассажные бассейны . Горячие ванны уже не удивляют. Они становятся все более популярными и устанавливаются все чаще. Они могут быть совсем маленькими – как ванна, или большими, даже приспособленными для общественного пользования.

Преимущество этих бассейнов в том, что ими могут пользоваться даже те, кто перенес травму. Горячие ванны расслабляют, успокаивают и улучшают здоровье человека. Главный недостаток – цена. Однако и их установка подходит далеко не всем.

Какие аксессуары нужны для бассейнов?

Каждый бассейн, независимо от того, большой он или маленький, нуждается в более или менее различных аксессуарах. Поэтому перед установкой стоит подумать, какие дополнительные аксессуары понадобятся и сколько это будет стоить. Некоторые из них необходимы, а другие просто повышают комфорт использования бассейна. Итак, необходимые аксессуары:

Насос с фильтром необходим для того, чтобы вода оставалась чистой и не мутной. На рынке доступны различные фильтрационные насосы, которые различаются по цене, мощности и технологии. Выбирая его, вы должны в первую очередь обратить внимание на мощность. Большой бассейн, конечно, требует более мощного насоса. Насосы для фильтрации воды можно выбрать либо с напорным фильтром, либо с проточной системой.

Лестницы обеспечивают безопасность при использовании бассейна, облегчая вход и выход. Обычно лестница для бассейна входит в комплект, но бывают и исключения, в таких случаях ее приходится покупать самостоятельно. Когда бассейн высотой около 80 см, уже стоит задуматься о покупке лестницы.

Наборы для чистки необходимы в больших бассейнах, так как фильтры водяного насоса не удаляют всю грязь. Обычно комплект для уборки состоит из телескопической штанги со щеткой и другими насадками, а иногда и специальной емкости для грязи.

С помощью скиммера можно легко и эффективно очистить поверхность воды. Подключив его к фильтрующему насосу, вы также очистите поверхность воды от более крупных примесей, таких как листья и тому подобное.

Системы подогрева воды и поддержания температуры лучше всего работают в небольших бассейнах. Эти системы могут варьироваться от солнечных жалюзи до обогревателей. Подогревая воду в бассейне, помните, что температура воздуха должна быть на несколько градусов выше.

Генераторы озона и хлора обеспечивают чистоту бассейна. Хотя генераторы довольно дороги, они со временем окупаются, так как потребуется значительно меньше химических очистителей. Генераторы озона и хлора удаляют из воды вирусы, бактерии и другие вредные соединения. Эти устройства просты в использовании, а вода становится чистой и без запаха хлора.

Неважно, какой бассейн вы выберете, большой или маленький, закрытый или открытый, стационарный или мобильный, главное, чтобы он доставлял вам удовольствие, – отмечают эксперты компании. Поэтому, как только вы определились с тем, какой бассейн вам нужен, лучше всего обратиться к специалистам в этой области, которые помогут вам установить бассейн в желаемом месте. Как бы то ни было, только правильно оборудованный бассейн принесет комфорт, пользу и меньше забот.