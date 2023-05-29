Гид покупателя: Что такое «безрамочная» варочная поверхность и её преимущества и недостатки

Сегодня все больше людей предпочитают встраиваемые панели отдельно стоящим плитам. Став неотъемлемым элементом интерьера в современном стиле, панель превращается в типичный формат. При этом среди разнообразных видов выделяются безрамочные модели, завоевывая особую популярность. Чем они интересны и лучше по сравнению с другими? Рассказывают эксперты.

Отличительные черты

Безрамочная варочная поверхность для кухни — такая же техника первой необходимости, как и остальные виды. Главный отличительный признак заключается в отсутствии рамки по краям. Абсолютный тренд, который начал повсеместно затрагивать смартфоны, умные часы, ноутбуки, добрался и до бытовых приборов. Широко распространенная тенденция обусловлена явным превосходством безрамочности. Во-первых, это внешняя презентабельность, чего сложно добиться с мощными профилями. Кроме безусловного дизайнерского изыска, речь идет о переходе на новый качественный уровень в плане практичности и полезности. Благодаря новомодному конструктивному решению обычные нагревательные установки для приготовления пищи преобразились со всех сторон.

Какие у них плюсы

Существуют разные типы безрамочных варочных поверхностей — газовые, электрические и комбинированные, зависимые от духовки и независимые. Количество конфорок варьируется от 1 до 8, но традиционно популярны 4- и 2-конфорочные. Большинство изготавливается из стеклокерамики или закаленного стекла, не менее актуальны эмалированные и из нержавеющей стали. Бюджетные варианты наделены минимумом опций, более прогрессивные обладают расширенным спектром функций. Все они выгодно отличаются от стандартных рамочных:

имеют утонченный дизайн;

превосходно вписываются в любой стилистический ансамбль;

смотрятся максимально органично и не нарушают эстетику;

выводят на первый план содержимое, устраняя отвлекающие факторы;

сочетают домашний уют и привилегии новейших технологий;

не ограничивают полезную площадь;

намного легче в уходе, поскольку нет щелей, и жиру вместе с остатками пищи негде забиваться.

О каких минусах нужно знать

У различных устройств, как правило, достаточно прочная конструкция, рассчитанная на тяжелые кастрюли и чугунные сковородки. Однако без окантовки снижается защита от сколов и трещин, особенно при точечном воздействии падающих острых предметов. Также считается, что необрамленные панели менее защищены от случайного заливания горячей жидкостью. Впрочем, проблема уже решаема. В последних разработках предусмотрена специальная функция автоотключения или звукового сигнала — на случай, если «сбежавшее» молоко или выкипевший суп попадает на контрольные точки. Каждая деталь продумывается до мелочей, чтобы удобные и комфортные агрегаты были незаменимы для обустройства современной кухонной зоны.