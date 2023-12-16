Гид покупателя: что такое плитоноска и чем она отличается от бронежилета

С началом российского вторжения в Украину, возрос интерес к разнообразному военному снаряжению, в первую очередь он коснулся средств защиты тела бронежилетам и каскам. Но с течением времени выяснилось, что бронежилеты, которые закупались волонтерами и использовались в войсках, хотя и выполняют свою функцию, в зависимости от уровня защиты, но и имеют недостаток так как значительно уменьшают мобильность бойца.

Это создало потребность в жилете, повышающем мобильность, но защищающем жизненно важные части тела. После первых боевых операций офицеры и солдаты стали покупать и заказывать волонтерам свои собственные так называемые «плитоноски», потому что, например, они считали, что тяжелый бронежилет с интегрированными пластинами не соответствует требованиям. По сути плитоноска – это такой модульный вариант бронежилета в который можно вставлять бронепластины разного уровня защищенности и степени легкости..

Защита – это больше, чем просто пластины

Чтобы бронежилет защищал владельца, его необходимо правильно носить. Подобно тому, как открытая дверь становится слабым местом бронетехники, неправильное ношение бронежилета приведет к недостаточной защите. Это возвращает нас к тому, что бойцы предпочитают носить средства защиты тела максимального уровня защиты, но минимального размера, чтобы не сильно страдала мобильность.

В то же время правильное ношение полных средств защиты тела означает, что страдает подвижность. Особенно когда защитные пластины находятся на уровне бедер защищая пах, вызывая дискомфорт при любом движении. И если есть что-то, что история показывает снова и снова, так это то, что военнослужащие ненавидят чувствовать ненужный дискомфорт и поэтому перестанут носить защитное снаряжение, которое они считают мешающим.

Именно это, мы наблюдаем сейчас с бронежилетами. Бойцы воспринимают правильные размеры как ограничивающие и поэтому уменьшают размер используя плитоноски, чтобы сохранить мобильность и комфорт. Некоторые, вероятно, делают это еще и потому, чувствуя, что пластин, которые располагаются в верхней части тела достаточно для того, что они должны защищать.

Задача бронепластин — защитить жизненно важные органы (сердце и легкие), что также способствует защите части позвоночника и некоторых других внутренних органов (в зависимости от размера пластины). Защищая эти органы, мы повышаем вероятность выживания и способность продолжать борьбу. Травмы нижних отделов живота, которые, безусловно, вызывают проблемы, не являются фатальными и шансы на выживание после ранению в эти области выше.

Чтобы обеспечить адекватную защиту спереди, верхний край пластины должен располагаться на уровне ключиц (см. рисунок выше). Ключицы и яремная ямка — это два четких маркера, которые можно использовать для позиционирования пластины. Важно помнить, что такое расположение следует производить вертикально, чтобы она не висела слишком сильно вниз. Также обратите внимание, что там должна быть именно пластина. Не нужно забывать, что у вас там есть еще собственно оболочка бронежилета.

Следует отметить, что сердце относительно большое, особенно у хорошо тренированных людей, и поэтому занимает больше места в грудной клетке, чем многие могут подумать. Поэтому рекомендуется, чтобы пластина была достаточно широкой, чтобы закрывать соски.

Заднюю пластину следует разместить на одном уровне с передней, чтобы защитить ту же область. Это требует времени и терпения, в плитоносках єто можно сделать корректируя положение пластин сантиметр за сантиметром с помощью внутренних ремней на липучке.

Распределением веса дополнительного снаряжения кроме плитоноски призваны заниматься РПС – ременно-плечевая система. Это часть экипировки https://militarka.com.ua/amuniciya/razgruzochnye-jilety/remenno-plechevye-sistemy.html, предназначенная для поддержки и распределения веса на теле человека, облегчая ношение снаряжения, оружия и других элементов военной или тактической экипировки.

Эта система часто используется в военной среде, где важно равномерное распределение нагрузки для комфорта и эффективности.

Важен правильный размер

Таким образом, расположение усиливающих пластин подводит нас к размеру самого бронежилета/плитоноски. Когда были введены бронежилеты, размер бронежилета, который получал солдат, определялся размером живота. Это очень грубый метод определения правильного размера, точно так же, как и определение размера на униформе, что, в свою очередь, вероятно, способствовало скептицизму в отношении системы размеров, поскольку она не всегда давала правильные результаты.

В настоящее время для определения правильного размера используются рост и вес тела, в случае, как и предыдущие измерения живота, может быть совершенно неправильным по отношению к положению, которое должна занять пластина, в зависимости от телосложения человека.

Поэтому, если вы чувствуете, что не можете правильно расположить пластины, а они являются жизненно важной частью вашего снаряжения, возможно, будет целесообразно попробовать другие размеры. Независимо от того, что говорят таблицы измерений.