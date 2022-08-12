Гид покупателя: что такое портативная электростанция и какие её функции наиболее востребованы

Несколько лет назад появился пауэрбанк, и каждый владелец смартфона или планшета захотел иметь про запас небольшую коробочку, чтобы иметь возможность зарядить телефон в экстренной ситуации. Но пауэрбанка на 5 Ач недостаточно, если вы собираетесь в поход или у вас боевые позиции в девственном лесу. Поэтому были созданы так называемые портативные электростанции, своеобразные большие и мощные повербанки.



Портативная электростанция или зарядная станция, позволяет быстро заряжать разные устройства: дроны, планшеты, смартфоны, видеокамеры, ноутбуки, питать источники спутникового интернета и в свою очередь, сами быстро заряжаться. Сегодня довольно просто купить ее здесь важно предварительно определить какие функции наиболее предпочтительны и какие вообще есть у данного типа устройств.

Что такое портативная электростанция?

Зарядные станции оказались чрезвычайно универсальными, особенно в отдаленных районах и в зоне боевых действий. Благодаря способности заряжаться через обычную настенную розетку или солнечную панель, доступ к источнику питания никогда не был таким простым в непростых условиях. Эксперты называют несколько причин, по которым можно определить необходимость портативной электростанции.

Портативные электростанции обычно используются для подзарядки и питания устройств, когда поблизости нет розетки. Они очень универсальны и популярными в нише туризма, у военных и в местах с отсутствием электричества. Хотя традиционные генераторы на двигателях внутреннего сгорания служат той же цели, эти установки не идеальны по сравнению с электростанциями с батарейным питанием.

Портативные электростанции могут быть самых разных размеров, и форм и благодаря своей простоте они устраняют сложные процессы настройки присущие традиционным установкам автономного электропитания.

Мощность зарядных станций

Каждая электростанция имеет разную емкость аккумуляторов, которая обычно влияет на стоимость агрегата и его вес. Маленькие устройства, такие как сотовые телефоны и ноутбуки, не требуют такой мощности, как более крупные устройства, что устраняет необходимость в более крупных электростанциях. Небольшой по емкости портативной электростанции, будет достаточно для малых потребностей в электричестве. Это даст вам гораздо больше зарядов, чем обычные повербанки, и в то же время даст больше универсальности.

Тем не менее, портативные электростанции с большей пиковой выходной мощностью предпочтительнее для тех, кто использует их в чрезвычайных ситуациях и в автономном режиме.

3 обязательных функции современной портативной электростанции

Портативные электростанции бывают разные по стоимости. Естественно, более дорогие, как правило, предлагают больше функций, но среди доступных на рынке функций есть некоторые очень важные.

1. Технология Sine-Wave или технология «Smart Current»

Синусоидальная технология важна для дорогой электроники, поскольку она преобразует мощность постоянного тока более эффективно, чем те электростанции, которые не предлагают эту функцию.

Кроме того, защита от перезарядки и короткого замыкания необходима для деликатной электроники. Без этой функции вы рискуете преждевременно испортить аккумулятор вашего устройства и/или ваши электронные устройства.

2. Несколько портов (USB-A, USB-C, выход 12 В, 110 В и т. д.)

Техническим стандартом является USB-C, потому что он значительно быстрее во всех аспектах по сравнению с традиционными портами USB. От зарядки до передачи данных USB-C оказывается лучше.

Из-за этого любая новая портативная электростанция должна иметь порты USB-C, поскольку они становятся все более распространенными в мире технологий. Желательно, чтобы по крайней мере один порт USB-C был сверхбыстрым, возможно, предлагая 100-ваттную зарядку для более крупных устройств. Доступ ко многим портам также необходим, поэтому порты USB и USB-C необходимы на любой модели.

3. Несколько способов зарядки

Чтобы полностью соответствовать названию, электростанции должны быть портативными. Портативная электростанция уже должна предлагать вариант зарядки от 220 В, но это обычно ограничивает устройство. Другие методы зарядки, такие как зарядка от солнечной панели и автомобильный порт 12 В, также чрезвычайно полезны и весьма желательны.

Какая самая важная функция портативной электростанции?

Портативные электростанции оказались чрезвычайно универсальными. Будь то поход на выходные или стихийное бедствие или боевые позиции, доступ к электроэнергии никогда не был таким простым. Такие электростанции работают бесшумно и не производят вредных выбросов, а это значит, что их можно безопасно использовать даже в доме во время отключения электроэнергии. А поскольку двигателя нет, не нужно держать под рукой бензин, выполнять замену масла или выполнять другие мелкие работы, которые требуются двигателю внутреннего сгорания

Не существует единственной «наиболее важной» функции портативной электростанции, но любой агрегат с достаточной мощностью для ваших нужд и множеством вариантов зарядки и вывода должен подойти почти всегда.