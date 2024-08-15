Гид покупателя: как подобрать мужскую обувь к деловому стилю

Выбор мужской обуви, которая будет соответствовать деловому стилю своего владельца, — это непростая задача, поскольку требуется учесть множество факторов. О них подробно рассказывают эксперты рынка.

Определение направления делового стиля

Есть несколько основных направлений такого стиля:

формальный — подойдут классические варианты типа оксфордов или брогов с закрытым типом шнуровки, гладким силуэтом и блестящей фактурой;

повседневный — можно выбрать лоферы, дерби или монки с ремешками, которые позволяют соблюсти баланс между формальностью и комфортом.

Что касается цветовой гаммы, стилисты советуют отдавать предпочтение обуви черного, темно-синего, рыжевато-коричневого или насыщенно-коричневого цвета.

Выбор материала

Высококачественная натуральная кожа — наиболее предпочтительный материал для деловой обуви, поскольку он отличается прочностью и обеспечивает высокий уровень комфорта во время ношения, «подстраиваясь» под форму стопы. Кожаная брендовая обувь мужская может быть как с лакированной, так и с матовой фактурой.

В качестве более доступной альтернативы можно рассмотреть модели из экокожи, но в этом случае рекомендуется отдавать предпочтение качественной продукции известных брендов, которая долго не теряет привлекательного внешнего вида.

Хорошо вписывается в деловой стиль и замшевая обувь, которая придает образу нотку нарочитой расслабленности. Но замша требует более тщательного ухода, чем гладкая кожа.

Метод изготовления обуви

Брендовая обувь в деловом стиле чаще всего изготавливается по одной из двух технологий. Goodyear welted — этот метод включает сшивание верха, стельки и ранта вместе, что позволяет многократно менять подошву, продлевая срок службы обуви и обеспечивая ей большую прочность и водостойкость. А Blake stitching заключается в пришивании внешней подошвы непосредственно к стельке и верху, что делает обувь более гибкой и легкой.

Тип подошвы

Чаще всего обувь в деловом стиле оснащается кожаными подошвами, которые пропускают воздух и со временем принимают форму ступни. Но такие подошвы могут быть достаточно скользкими, не обеспечивая необходимого сцепления с поверхностью.

Резиновые — обеспечивают лучшее сцепление и более долговечны, особенно при контакте с водой. Также они обеспечивают больший комфорт во время продолжительной ходьбы.

Оценка посадки обуви

Комфортная посадка обуви очень важна, поскольку слишком тесные туфли могут вызвать дискомфорт и различные проблемы со здоровьем, а чересчур свободные модели нередко становятся причиной появления мозолей.

При примерке следует убедиться, что в носке достаточно места, чтобы шевелить пальцами, а пятка прилегает плотно и не скользит.

Стелька должна быть мягкой и правильно поддерживать свод стопы. Некоторые производители предлагают изделия со съемными стельками, которые при желании можно заменить ортопедическими.