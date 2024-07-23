Гид покупателя: как выбрать мобильный аппарат ИВЛ, учитывая соотношение цены и качества

Искусственную вентиляцию применяют, когда легкие не могут самостоятельно дышать. Устройство ИВЛ берет на себя функцию дыхания. Мобильные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – компактные устройства. Небольшой портативный ИВЛ рассчитан для поддержания функции дыхательной системы в экстремальных ситуациях.

Эксперты компании Maestro Medical называют такие основные функции мобильных аппаратов ИВЛ:

Поддержание стабильного состояния при тяжелых заболеваниях и травмах органов дыхания. Обеспечение искусственной вентиляции легких при общей анестезии. Транспортировка пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке. Чаще всего с этой целью используют транспортные аппараты ИВЛ.

Оборудование применяют в стационарных условиях (операционные и реанимационные отделения), во время экстренной транспортировки (бригады скорой помощи, санитарная авиация), в домашних условиях (для поддержания стабильного состояния больного).

Почему важно учитывать цену и качество аппарата ИВЛ

Мобильный аппарат ИВЛ сложное устройство и его цена зависит от наличия функций и комплектации. Эти показатели влияют на эффективность респираторной поддержки пациента. Устройства должны иметь:

надежные компоненты;

правильную настройку работы;

современные способы мониторинга и управления вентиляцией;

простой интуитивный интерфейс.

Прибор ИВЛ является источником поступления газовой смеси с рекомендованной концентрацией кислорода в легкие под определенным давлением. Очень важно соблюдать цикличность поступления воздуха, – отмечают эксперты компании. Переключение вдоха и выдоха совершают, четко соблюдая поток, объем, периодичность и давление воздуха. Вентиляция контролируется на этапе вдоха. В остальных ситуациях прибор поддерживает самостоятельное дыхание человека.

Что учитывать при выборе аппарата ИВЛ

Перед покупкой нужно убедиться, что портативный аппарат ИВЛ цена соответствует качеству и требованиям.

Технические стороны: способ подключения, режимы вентиляции, диапазон дыхательных объемов, давление, скорость подачи кислорода. Надежность и безопасность: наличие сертификатов и репутация производителя. Функциональность оборудования: мобильность, простота управления, наличие ключевых опций. Сервис и поддержка: производитель должен гарантировать качественное гарантийное обслуживание, доступность расходных материалов и запчастей.

Можно использовать портативный ИВЛ дома. В специализированных магазинах есть выбор безопасного оборудования с учетом требований пациента. Специалисты компании предупреждают, что перед покупкой аппарата нужна консультация врача.