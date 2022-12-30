Гид покупателя: Как выбрать повербанк и не разочароваться после эксплуатации

Сегодня из-за вооруженной агрессии РФ power bank для украинцев становится вещью первой необходимости. Но человеку без специального образования и знаний сложно разобраться в огромном ассортименте устройств этого типа, а ведь цена на них колеблется в очень широких пределах.

Специалисті компании Stylus рассказывают, на что следует в первую очередь обратить внимание.

Тип батареи

Основными являются 2 типа батарей:

Литий-ионные (Li-ion) – доступный вариант, но не обещающий долгой службы. Они рассчитаны в среднем на 1000 циклов заряда-разряда. Склонны терять часть энергии и нагреваться при работе.

Литий-полимерные (Li-pol) – дорогостоящие, но и более долговечные устройства. Они выдерживают до 5000 циклов зарядки-разрядки. При неиспользовании практически не теряют энергию.

Емкость

Одним из важнейших параметров выбора является емкость девайса. От него напрямую зависит, сколько раз удастся зарядить, например смартфон, до полного разряда аккумуляторов. Конечно, можно выбрать самую мощную модель и не ошибиться. Но если бюджет ограничен, стоит воспользоваться следующим правилом.

Собрать все гаджеты, которые потребуют подзарядки в условиях отсутствия электричества, и подсчитать суммарную их потребность в мАч. Это число умножают на 2—2,5. Например, в доме есть 3 смартфона, с батареями емкостью 2600 мАч.

2600 · 3 = 7800 (мАч),

7800 · 2,5 = 19500 (мАч).

Следовательно, в таком случае лучше выбирать повербанк емкостью 20 000 мАч. Он позволит как минимум дважды зарядить телефоны всех членов семьи. Если рассчитывать приходится на длительные отключения электроэнергии, соответственно закладывают большее количество циклов заряда.

Сила тока

От этого показателя зависит скорость зарядки и совместимость с устройствами:

смартфоны – 1—1,5 А;

планшеты, ноутбуки – 2—4 А.

Производитель

Повербанки выпускаются множеством компаний. Лучше всего доверять крупным брендам:

Samsung;

Xiaomi;

Anker;

Baseus;

ZMI;

Belkin.

Главное, не нарваться на подделку. Такие устройства не только могут медленно заряжать гаджеты, но и быть опасными.

Специалисты советуют покупать оригинальное зарядное устройство повербанк с наиболее подходящими параметрами и с гарантией производителя в магазинах которые гарантируют защиту от подделок и некачественных товаров. Огромный ассортимент, доступный покупателям, позволяет подобрать лучшее решения для любой цели: зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков, ридеров и других гаджетов.