Гид покупателя: какие бывают размеры чемодана и когда их нужно учитывать

Чемодан пользуется спросом уже более 300 лет. И хоть современные модели значительно отличаются от первых, более удобных вариантов для багажа человечество еще не придумало. Поэтому если вы планируете поездку или перелет, купить чемодан однозначно стоит.

Важно выбирать аксессуар с точки зрения ваших потребностей и условий путешествия. Один из главных критериев – это размер. Подобрать чемоданы, которые точно подойдут по всем характеристикам, можно учитывая ограничения перевозчика на размеры багажа. Это рекомендуют делать эксперты интернет-магазина Samsonite, которые рассказывают о нюансах выбора такого аксессуара.

Параметры аксессуара

Производители представляют 4 варианта размеров чемодана для разных потребностей путешественников:

Для ручной поклажи, или малого размера (S) – размер 50х30х20(23,26) см, объем 33-41 л. Самые компактные варианты, соответствующие габаритам ручной клади для перевозки в салоне самолета. Они подходят для недалеких путешествий на несколько дней и вполне вместят вещи одного человека.

Среднего размера (М) – 64-69х42-48х25-30 см, объем 64-85 л. Самые востребованные модели, предназначенные для путешествий продолжительностью 5-7 дней.

Большого размера (L) – 72-78х46-53х29-33 см, объем 98-110 л. Такие чемоданы предназначены для длительных путешествий и имеют больший объем для транспортировки одежды и вещей на двоих.

Экстра-большой размер (XL) – размер 80-82х47-49х30-34 см, объем 108-113 л. Эти чемоданы имеют внушительный объем, предназначены для очень длительных путешествий или тех, кто желает взять с собой вещей побольше.

При путешествиях с большими чемоданами следует убедиться, подходят ли они по нормам багажа выбранного перевозчика, не взимает ли он дополнительную плату за объем. Также перед выездом рекомендуется взвесить багаж, чтобы понимать, будет ли необходимость вносить сумму за превышение нормы.

Как удобнее перевозить багаж?

Часто не совсем удобно брать один большой чемодан. Гораздо комфортнее сложить то, что должно быть под рукой, в аксессуар для ручной клади, а остальное сдать в багаж. Поэтому путешественниками востребованы наборы чемоданов, где в комплекте варианты разного размера. Можно выбрать аксессуары одной серии и самостоятельно составить красивый, практичный комплект.

В общем при выборе размера чемодана важно учитывать длительность и цель поездки, а также ограничения конкретного перевозчика на параметры багажа. Это поможет найти оптимально подходящий аксессуар для комфортного и приятного путешествия.